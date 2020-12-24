شاهد.. أبرز مقتنيات متحف دار الأوبرا الحديثة

قال مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن متحف الأوبرا الحديثة تم افتتاحه في عام 1988 ومتحف الأوبرا القديمة التي احترقت في 1971، به مقتنيات وبعض الصور من الأوبرا القديمة ".





وأضاف مجدي صابر في حواره في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن المتحف يضمن صور فنانين عظماء وقوفوا على خشبة مسرح دار الأوبرا ".





وتابع مجدي صابر:"المؤلف الموسيقي عطية شرارة وهو أحد المؤلفين الموسيقيين الذين قدموا اعمال موسيقية مصرية رائعة وأهدة درا الأوبرى قلادة وأوسمة حصل عليها في مسيرته".





وأكمل مجدي صابر: "هناك عرض لازياء وملابس اوبرا عايدة وملابس كارمن وتلك الملابس تم إنتاجها في دار الأوبرا المصرية وتلك والأزياء لها علاقة بأشهر العروض التي تم تقديمها على مسرح دار الأوبرا المصرية ".





ولفت مجدي صابر: "لدينا صور لشخصيات مؤثرة في تاريخ دار الأوبرا المصرية وعلى رأسهم الموسيقار عمر خيرت وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وغيرهم من الموسيقيين المؤثرين".



