ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. أبرز مقتنيات متحف دار الأوبرا الحديثة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن متحف الأوبرا الحديثة تم افتتاحه في عام 1988 ومتحف الأوبرا القديمة التي احترقت في 1971، به مقتنيات وبعض الصور من الأوبرا القديمة ".

وأضاف مجدي صابر في حواره في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن المتحف يضمن صور فنانين عظماء وقوفوا على خشبة مسرح دار الأوبرا ".

وتابع مجدي صابر:"المؤلف الموسيقي عطية شرارة وهو أحد المؤلفين الموسيقيين الذين قدموا اعمال موسيقية مصرية رائعة وأهدة درا الأوبرى قلادة  وأوسمة حصل عليها في مسيرته".

وأكمل مجدي صابر: "هناك عرض لازياء وملابس اوبرا عايدة وملابس كارمن وتلك الملابس تم إنتاجها في دار الأوبرا المصرية وتلك والأزياء لها علاقة بأشهر العروض  التي تم تقديمها على مسرح دار الأوبرا المصرية ".

ولفت مجدي صابر: "لدينا صور لشخصيات مؤثرة في تاريخ دار الأوبرا المصرية وعلى رأسهم الموسيقار عمر خيرت وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وغيرهم من الموسيقيين المؤثرين".

وأجرى برنامج "من مصر" جولة في متحف دار الأوبرا الحديثة لاستعراض مقتنيات وأزياء أشهر من وقفوا على مسرح دار الأوبرا المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

«الرسام العاشق» و«وليد كريم» في ضيافة أوبرا دمنهور

افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29 .. فيديو

بعد تدشينها على يد مهندسين إيطاليين.. الأوبرا على موعد مع المقر الثالث لإشعاع الفنون بأياد مصرية

الأوبرا تبدأ الاحتفالات بأعياد الكريسماس.. السبت والأحد

وزيرة الثقافة تعيد افتتاح متحف الفن الحديث بعد تطويره ليستقبل الجمهور مجانا حتى نهاية 2020

اليوم.. حفل غنائي على مسرح سيد درويش في دار الأوبرا بالإسكندرية

ترشيحاتنا

بسبب تركيا.. الجيش الليبي يعلن رفع درجة الاستعداد بين صفوفه

ذروة كورونا.. "العليا للفيروسات" تحذر من 140 ألف إصابة في يناير.. فيديو

بعد العرض القطري.. وزير الرياضة يفاوض فرجاني ساسي من أجل الزمالك

عاجل| لحظة بلحظة.. فيديو جديد لعملية اغتيال قاسم سليماني الجنرال الإيراني الأخطر

8 إجراءات مشددة يتصدى بها المترو لتفشي فيروس كورونا

شاهد.. صاحب مقطع وصية أبويا أسلم قبل ما يموت: عندي رسالة ونجحت في تقديمها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف جديد.. باحثون: مناعة فيروس كورونا تستمر 8 أشهر

طريقة عمل بسكويت السمسم بخطوات بسيطة

دراسة: الأدوية المضادة للإسهال تقضي على الخلايا السرطانية