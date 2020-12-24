منها أشعار بخط أحمد رامي.. رئيس دار الأوبرا: مقتنيات أم كلثوم كنوز ..فيديو

قال مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن متحف دار الأوبرا به مقتنيات كثيرة لكوكب الشرق أم كلثوم، ومنها أوراق وأشعار بخط الشاعر أحمد رامي.





وأضاف مجدي صابر، في حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مقتنيات أم كلثوم كنوز وروائع.





وتابع مجدي صابر " نعشق الحفلات التي تتم إقامتها باسم أم كلثوم، والجمهور يقبل على حفلات كوكب الشرق"، منوها بأن "متحف دار الأوبرا مفتوح للجمهور".





وأكد مجدي صابر، "هناك عرض لأزياء وملابس أوبرا عايدة وملابس كارمن، وتلك الملابس تم إنتاجها في دار الأوبرا المصرية، والأزياء لها علاقة بأشهر العروض التي يتم تقديمها على مسرح دار الأوبرا المصرية".





وأوضح مجدي صابر "لدينا صور لشخصيات مؤثرة في تاريخ دار الأوبرا المصرية، وعلى رأسهم الموسيقار عمر خيرت، وإيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وغيرهم من الموسيقيين المؤثرين".





وأجرى برنامج "من مصر" جولة في متحف دار الأوبرا الحديثة لاستعراض مقتنيات وأزياء أشهر من وقفوا على مسرح دار الأوبرا المصرية.