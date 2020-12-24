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أخبار العالم

الإرياني: الحوثيون يحاولون بناء جيش عقائدي مرجعيته إيران

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
اتهم وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، اليوم الخميس، جماعة الحوثيين، بمحاولة إحداث تغييرات ديمغرافية في التركيبة السكانية بمناطق سيطرتها وبناء جيش عقائدي مرجعيته إيران.

وقال "الإرياني"، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الحوثيين يواصلون بدعم وتخطيط ايراني، مخطط حوثنة اليمن عبر محاولة إحداث تغييرات ديموغرافية في التركيبة السكانية والسياسية والاجتماعية، بعد رفض اليمنيين لمشروعهم الطائفي وفشلهم في السيطرة على البلد وتركيع الناس بالقوة والسلاح والإرهاب المنظم".

وأضاف "هذا المخطط يؤكد مضي الحوثيين في فرض مشروعهم الانقلابي ومحاولة كسب الوقت لاستكمال بناء جيش عقائدي مرجعيته طهران، وبناء حزام طائفي حول العاصمة صنعاء، والتغلغل في الدولة والمجتمع، والترويج لفكرهم الارهابي وطقوسهم المذهبية المستوردة من إيران".

وأكد وزير الإعلام اليمني "ضرورة توحيد الجهود الوطنية في معركة التصدي للمشروع الإيراني وأداته الحوثية، والدفاع عن هوية اليمن وحاضر مستقبل اليمنيين في ظل صمت المجتمع الدولي".

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