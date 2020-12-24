من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها

في واقعة لا تتكرر كل يوم، اكتشف موظفو المكتبة الوطنية الأسترالية أحد أقدم علب الشوكولاتة من ماركة عالمية شهيرة، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن من الزمان.. 120 عامًا على وجه التحديد، وكانت المفاجأة أن محتويات العلبة لم تفسد سوى بنسبة ضئيلة.





ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها، فإن الموظفين كانوا قد اكتشفوا علبة الحلوى العتيقة ضمن مجموعة من المقتنيات الشخصية للشاعر الأسترالي الشهير "أندرو بارتون باترسون"، واسم شهرته "بانجو باترسون"، والذي كتب العديد من القصائد والأغاني عن الحياة الأسترالية.









وأوضحت الصحيفة أن علبة الشوكولاتة التذكارية كانت بمثابة هدية قدمتها الملكة "فيكتوريا" للجنود خلال حرب عُرفت باسم "حرب البوير" واندلعت في جنوب إفريقيا خلال الفترة ما بين عامي 1899 و1902.





وقد فوجئ أخصائيو المكتبة العاملون في مختبر الحفظ بأن الشوكولاتة بدت على حالها تقريبًا على الرغم من مضي 120 عامًا على تخزينها بعد أن عثروا عليها مخبأة وسط مجموعة من الأغراض الشخصية الخاصة بالشاعر والتي شملت يوميات وقصاصات من الصحف والقصائد الشعرية، وقالت إحدى الخبراء بالمكتبة الوطنية الأسترالية، وتُدعى "جينيفر تود"، في تصريحات لوسائل إعلام إنه كانت هناك رائحة "مثيرة للاهتمام" عند فتح غلاف علبة الشوكولاتة، والتي وصفتها بكونها علبة عتيقة كانت الشوكولاتة بداخلها مازالت مغلفة.





وكانت الشركة المصنعة للشوكولاتة، ومقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، قد قامت بتصنيعها من أجل القوات البريطانية بناءً على طلب من قصر "باكنجهام" الملكي.









ويُعتقد أن الشاعر الأسترالي "بانجو باترسون" اشترى علبة الشوكولاتة من القوات البريطانية في عام 1900 تقريبًا أثناء فترة عمله في جنوب إفريقيا مراسلًا حربيًا لصحيفتي "Sydney Morning Herald" و"The Age" ومقرهما أستراليا، وأرسلها في أعقاب ذلك إلى وطنه كتذكار.



