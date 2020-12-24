أخبار التكنولوجيا | هواوي تطلق رسميا هاتفي Huawei nova 8 و8 Pro.. كل ما تريد معرفته عن WhatsApp Business

قدم تحالف من شركات التكنولوجيا الكبرى مذكرة صديقة لدعم قضية قانونية رفعتها الشركة المالكة لـ واتساب، فيسبوك ضد شركة المخابرات الإسرائيلية NSO Group، والتي تتهمها فيها باستخدام أدواتها باستغلالغير معلنة في تطبيق المراسلة لاختراق 1400 هاتف على الأقل من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.