أخبار التكنولوجيا | هواوي تطلق رسميا هاتفي Huawei nova 8 و8 Pro.. كل ما تريد معرفته عن WhatsApp Business

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
حددت شركة أوبو Oppo، موعد إطلاق الهاتف الثالث ضمن أحدث إصدارات سلسلة رينو "Reno5"، حيث من المقرر ان تطلق الشركة الصينية هاتف Reno5 Pro + 5G، الخميس الموافق 24 ديسمبر في تمام الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي في الصين (الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش).
قدم تحالف من شركات التكنولوجيا الكبرى مذكرة صديقة لدعم قضية قانونية رفعتها الشركة المالكة لـ واتساب WhatsApp، فيسبوك ضد شركة المخابرات الإسرائيلية NSO Group، والتي تتهمها فيها باستخدام أدواتها باستغلال ثغرة أمنية غير معلنة في تطبيق المراسلة لاختراق 1400 هاتف على الأقل من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.
يمكنك الآن افتراضيًا "تجربة" منتجات التجميل مجانا وانتي بالمنزل دون الحاجة إلى الذهاب مراكز التسوق، حيث أطلقت شركة جوجل Google الأمريكية، أداة احترافية جديدة تستخدم الواقع المعزز وكاميرا الصور الشخصية بهاتفك الذكي لتجربة أدوات المكياج قبل شرائها.
أعلنت شركة هواوي Huawei، رسميا عن أحدث هواتف سلسلة نوفا 8 في الصين، واللذان يأتيان تحت عنوان nova 8 وnova 8 Pro، حيث يوفر كلاهما شاشات ذات معدل تحديث عالي ومعالج من نوع Kirin 985 ، بالإضافة إلى كاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل.
طرحت الشركة المالكة لـ "واتساب"، نسخة تطبيق الأعمال من تطبيق التراسل WhatsApp Business، للشركات الصغيرة في الهند منذ أكثر من عامين، يهدف التطبيق المجاني للتنزيل إلى مساعدة الشركات على التواصل بشكل أفضل مع عملائها.
لطالما تحدثت شركة آبل الأمريكية عن خصوصية منتجاتها تحديدًا آيفون، وما تتمتع به من تأمينات قصوى منعًا لاختراقها من قبل المتطفلين، وهى أحد أبرز منتجاتها التي تحظى بأكبر نسب مبيعات حول العالم.
يبدو أن الفترة القادمة ستشهد صراعًا مطولًا بين فيسبوك وآبل، بعدما أزالت الأولى علامة التوثيق الخاصة بالحساب الرسمي الخاص بالأخيرة، عقب خطوة آبل التى تنوى تفعيلها لحماية خصوصية مستخدميها.