150 ألف جرعة.. أين تخزن الكويت الدفعة الأولى من لقاح فايزر؟

تسلمت الكويت أمس أولى الدفعات المخصصة لها من لقاح شركة «فايزر» المضاد لفيروس كورونا، وطمأنت مصادر صحية عموم المواطنين والمقيمين إلى مأمونية اللقاح وقلة الأعراض الجانبية له، وفق آخر الدراسات والتقارير الواردة من الدول التي جرى أخذ أكثر من 2.1 مليون جرعة للقاح فيها، بحيث لم ترد أي تقارير تشير إلى حدوث مضاعفات خطيرة على صحة من تلقّاه حتى الآن.





ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية" عن مصادر أن الشحنة تضم نحو 150 ألف جرعة، وفور وصولها الى البلاد فجرًا، جرى إرسال كمية منها الى إدارة المستودعات الطبية، في حين نقلت كمية أخرى الى أرض المعارض، وتحديدًا صالة رقم 5، مبينة أنه جرى تخزينها في ثلاجات للتجميد مخصصة لحفظ اللقاح، بدرجات تتراوح بين 60 و80 درجة تحت الصفر، حتى تضمن المحافظة على فعاليته ومأمونيته.





وأشارت المصادر إلى أن عدد الثلاجات المجمدة في الصالة رقم 5 كافية لاستيعاب كمية اللقاحات التي وصلت إلى البلاد، ووفق أعداد المراجعين التي تحصّلت على موعد لتلقّي اللقاح في اليوم ذاته، مؤكدة أنه وفي حال وصول كميات إضافية فستتم زيادة عدد الثلاجات في مواقع أخرى، بينها صالة رقم 6 بأرض المعارض.





وبيّنت المصادر أن شركتي فايزر وبيونتك طوّرتا مطلع الشهر الجاري صناديق شحن حافظة للقاح، لضمان نقل الجرعات بشكل «آمن وسليم»، ومن دون تعرّض الكميات التي يتم شحنها للدول لأي أضرار قد تؤدي الى تلفها او حتى فقدان فعاليتها، حيث إن هذه الصناديق تم تصميمها بشكل خاص، لتتحكم في درجة الحرارة وضمان سلامة شروط التخزين.





وزادت: إن صناديق التخزين مزوّدة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، حيث يمكن في أي وقت تحديد مكان الصندوق ودرجة حرارته خلال تخزينه للقاحات، مبينة ان كمية اللقاحات التي وصلت إلى البلاد أمس، كفيلة بمنح اللقاح لنحو 75 ألف شخص، وبواقع جرعتين تفصل بينهما 3 اسابيع.