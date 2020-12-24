التربية الرياضية تفوز بكأس جامعة الأزهر لدوري كرة القدم

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الأزهر دوري كرة القدم بمشاركة فرق طلابية من جميع الكليات، و شهد اليوم نهائي بطولة كرة القدم الخماسي لكليات الجامعة، بين فريقي: التربية الرياضية واللغات والترجمة، .





صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة الرياضية تقام في إطار رسالة الجامعة وحرصها على الاهتمام بالأنشطة الرياضية جنبًا إلى جنبٍ مع العملية التعليمية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن اليوم شهد نهائي بطولة كرة القدم الخماسي لكليات الجامعة، لافتًا إلى أن النهائي كان بين فريقي: التربية الرياضية واللغات والترجمة، وكان بحضور الدكتور محمد غازي، عميد كلية اللغات والترجمة، والدكتور أيمن الأعصر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن فودة، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد معوض، وكيل كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة، والأستاذ عادل بكر مدير عام رعاية الطلاب بجامعة الأزهر.





وفي ختام النهائي فاز فريق كلية التربية الرياضية بالمركز الأول، وفاز فريق كلية اللغات والترجمة بالمركز الثاني، وفي ختام اليوم الرياضي قام الدكتور محمد غازي، عميد كلية اللغات والترجمة، بتهنئة الفريقين بما حققاه من أداء رياضي متميز مدة المبارة، وأشاد عميد كلية اللغات والترجمة بالأخلاق الرياضية المتميزة التي اتسم بها كلا الفريقين.



