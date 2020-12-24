الصحة تكشف سبب تراجع أعداد الوفيات بفيروس كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا بدأت تزيد وبدأنا نوفر اجهزة التنفس الصناعى ودور الرعاية وبدأن نفصل المرضى الذين لا يعانون من اعراض او لديهم اعراض بسيطة مما خفف الضغط على المستشفيات والاطباء، ويتم متابعتهم فى المنزل او فى دور الرعاية.





وأضافت الدكتورة جيهان العسال، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أن برتوكول ابريل بدأنا فيه التنبيه باستخدام المزيج من الادوية بحذر وبدأنا استخدام مضادات التجلط كبروتوكول وقائى وتطبيقه كان سببا من اسباب تراجع اعداد الوفيات نتيجة الاصابة بفيروس كورونا.





وتابعت وسعنا استخدام الكورتيزون وبدانا استخدامها فى الحالات الشديدة والمتوسطة، واستخدام فاعلية النوم على البطن للمرضى الذين لديهم قلة فى الاكسجين، مؤكدة ان البروتوكول الاول لعلاج الفيروس تميز بالشمول.



