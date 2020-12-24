السجن المشدد 5 سنوات لـ 3 عاطلين سرقوا دراجة نارية تحت تهديد السلاح ببنها

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق والمستشار عادل على ماهر هلال والمستشار ناجي نصر هلال نصر هلال والمستشار خالد على إبراهيم على والمستشار محمد أبو الفتوح حبص وكيل النيابة وأمانة سر محمد فرحات بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة سرقة دراجة نارية من عاملين تحت تهديد السلاح.







ترجع وقائع القضية عندما تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، بسرقة عاطلين عاملان بالإكراه على أحد الطرق الداخلية بالمدينة.



انتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس المباحث وتبين قيام "م.م"، و"ع.أ"، و"ط.م"، بسرقة "ص.م"، و"ح.م" بالطريق العام وأشهروا في وجههم الأسلحة النارية، وأطلق الأول عيار ناري استقرت بظهر المجني عليه الأول كما أن المتهمين حازوا 2 سلاح ناري وفرد خرطوش وطلقات، واستولوا على دراجة نارية ومبالغ مالية وهواتف محمولة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



من ناحية اخرى تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط طالبين حاولا تهريب قطع حشيش وأقراص مخدرة داخل أطعمة أثناء زيارتهما لصديقهما المسجون على ذمة إحدى القضايا بسجن قسم شرطة أول بنها وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة من العميد سيد رصاص مأمور قسم أول بنها وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.



وبالمعاينة تبين أنه أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة أول بنها بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن القسم تمكنوا من ضبط كل "ه م م" 22 سنة طالب و"ا م ا" 23 سنة طالب.



وبتفتيش المتهمين ضبط بحوزتهما 4 قطع متوسطة الحجم من مخدر الحشيش تزن حوالي 40 جراما وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 50 جراما و28 قرصا مخدرا موضوعين بكيس بلاستيكي داخل الأطعمة المعدة لزيارة لصديقهما السجين "ح م ح" 22 سنة عاطل والمحبوس على ذمة القضية جنح قسم أول بنها – ضرب والمقضي فيها عليه بالسجن لمدة عام وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وجاء في أوراق الإحالة أن "م.م"، و"ع.أ"،و"ط.م" سرقوا المجني عليها "ص.م"، و"ح.م" بالطريق العام وأشهروا في وجههم الأسلحة النارية وأطلق الأول عيار ناري استقرت بظهر المجني عليه الأول كما أن المتهمين حازوا 2 سلاح ناري وفرد خرطوش وطلقات واستولوا على دراجة نارية ومبالغ مالية وهواتف محمولة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي إحالة الأمر لجنايات بنها، وأصدرت قرارها السابق