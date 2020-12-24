اقتصاد الإمارات.. قادة أعمال يؤكدون أهمية مهرجان الشارقة لريادة الأعمال في تنشيط الحركة الاقتصادية

أكد قادة أعمال شاركوا في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال الأهمية الاستثنائية لدورة هذا العام والتي انعقدت في ظل ظروف اقتصادية غير طبيعية وطموحات اجتماعية بتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على قوة واستقرار الأسواق في العالم .. مشيرين إلى أن ريادة الأعمال لا تشكل فقط أحد الأنماط التجارية السائدة بل هي أحد الأدوات الرئيسية لاستنهاض النمو والتنمية في العالم أجمع.





وقالت نجلاء المدفع مدير مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" اتسم المهرجان بأهمية بالغة حيث سلط الضوء على أهمية البعد الاجتماعي للريادة في هذا الوقت بالذات حيث تأثرت اقتصادات الدول بأشكال ومستويات مختلفة ما فسح المجال أمام رواد الأعمال لإثبات أهمية وجودهم وثقافتهم لمساعدة مجتمعاتهم على توفير الاحتياجات الأساسية في ظل هذه الظروف.





وأضافت أظهر المهرجان الإمكانات الرائدة لرواد الأعمال وإبداعاتهم الرامية إلى صنع التغيير من خلال تطوير حلول تواجه التحديات الاجتماعية والاقتصادية في العالم حيث وجه المهرجان دعوة صريحة لرواد الأعمال أن ما يشهده العالم حاليا جراء الأزمة الصحية العالمية يتيح لهم فرصة كبيرة لصنع التغيير في مجتمعاتهم والارتقاء إلى مستوى احتياجات العالم والمساعدة في تشكيل مستقبل أكثر أمانا وازدهارا.





من جهته تناول محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر - أحد شركاء مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2020 - علاقة المستثمرين برواد الأعمال وكيفية توظيفها في خدمة المجتمعات وتحقيق تطلعاتها.





وقال المشرخ لم يتوقف التاريخ عن إثبات أهمية الأثر الاجتماعي في نجاح الأعمال فهذا الأثر يصنع سمعة الأعمال ويعزز العلاقة مع الجمهور ويبني الثقة اللازمة لاستمرار المشاريع ونجاحها وهو ما يؤكد أن الاستثمار يجب أن يكون بالأثر الاجتماعي وبرسالة الأعمال ومدى التزامها بشروط الاستدامة والتنمية الشاملة وليس بالأرباح فقط .





وأكد أن المستثمرين يحملون ذات الأفكار التي تتبناها المجتمعات مثل حماية الكوكب وترشيد استهلاك الموارد والبحث عن بدائل للمواد الأولية اللازمة للصناعات أو لأنماط الحياة السائدة .. مشيرا الى أن رواد الأعمال الذين يقدمون مقترحات لمشاريع قائمة على هذه الأفكار يمتلكون فرصا للحصول على الدعم والسيولة اللازمة أكثر من غيرهم الذين يتمسكون بالأفكار التقليدية السائدة حول العمل والريادة الاقتصادية.





وأضاف أن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر يضع الاستثمارات ذات الآثار الاجتماعية الإيجابية على قائمة أولويات الدعم وذلك التزاما من المكتب بمستقبل الإمارة واستدامة نمو اقتصادها والارتقاء بجودة حياة مجتمعها.





من جانبه قال أمين الزرعوني المدير التنفيذي لشركة سحاب للحلول الذكية أحد الشركاء الداعمين للمهرجان في دورته الرابعة :" نحن سعداء لأننا كنا أحد الداعمين للمهرجان والمساهمين في تعريف الجمهور برسالته ومخرجاته حيث أكد المتحدثون على حقيقة لطالما أمنا بها وتحدثنا عنها، وهي أن التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لا تقود الأعمال ولا تصنع نجاحها بمعزل عن الوعي والثقافة البشرية بل هي أداة فاعلة في يد رواد وقادة الأعمال المبدعين الذين يضعون خطط طموحة وملتزمة بمستقبل مشاريعهم ومجتمعاتهم على حد سواء".





وأكد الزرعوني أن الاهتمام المتزايد بالتكنولوجيا بوصفها أداة العصر الحالي والقادم لا يجب أن يتسبب في إهمال العامل البشري الذي سيبقى هو العامل الحاسم في نجاح المشاريع وتطوير المجتمعات.





وأضاف معظم التقنيات المتطورة والابتكارات الرقمية المتوفرة اليوم هي نتاج أفكار وإبداعات رواد الأعمال في العالم ولذلك نواصل دعمنا لتعزيز ابتكارات الرواد في دولة الإمارات والمنطقة الذين يسهمون بقوة في التحول الرقمي لمختلف القطاعات.





بدورها قالت حليمة حميد العويس المدير التنفيذي لشركة سلطان بن علي العويس العقارية مثل عام 2020 تحديا كبيرا لجميع أنواع الأعمال في العالم حيث شهدنا تغييرا ملحوظا في أنماط الحياة والقدرة الشرائية للأسواق وتدفق المنتجات والمواد الخام مما أثر على معدلات النمو ومصير التنمية العالمية وعلى الرغم من أن الأمور تبدو غير مبشرة إلا أن هناك فرصة متزايدة للاستفادة من ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والتي يمكن توجيهها نحو تعزيز عوامل نهضة المجتمعات وتنشيط الحركة الاقتصادية.





وأضافت نحن نؤمن بالتخطيط بعيد المدى للمشاريع التجارية ونؤمن أيضا بأن ريادة الأعمال المنسجمة مع تطلعات المجتمعات ستساهم بحد كبير في الانتعاش واستعادة عافية الاقتصاد وهذا ما ترجمناه من خلال شراكتنا الاستراتيجية الدورة الرابعة لمهرجان الشارقة لريادة الأعمال.





وتناولت جاكلين نوفوغراتز المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكيومن أحد أبرز المتحدثين الرئيسيين في المهرجان أهمية اعتماد رواد الأعمال على قوتهم الذاتية من أجل بناء بيئة عمل مرنة ومواتية.





وقالت :" لدى أمل كبير برواد الأعمال الشباب فهذا الجيل يتسم بالمبادرة والابتكار واقتراح حلول غير تقليدية لتخطي المشكلات ولا ينتظر من غيره أن يقدم حلول لمشكلاته".





وأضافت أن دعم هذا الجيل من رواد الأعمال يتطلب شجاعة في التقرير ومخيلة أخلاقية تراعي احتياجات الفئات الاجتماعية الأقل دخلا وتعمل على وضع الخطط للارتقاء بقدراتها ومستوى دخلها ومعيشتها وهو ما يعني أن الوصول للمستقبل المنشود يحتاج إلى تنسيق وجهد مشترك بين كافة المستويات.