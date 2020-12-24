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أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا والصغرى 12

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:58 م
طقس الغد
طقس الغد
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نورهان خفاجي
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس غد / الجمعة / نهارا - شبورة مائية صباحا طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة - شبورة مائية صباحا طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

ويسود طقس دافىء على جنوب سيناء والرياح معتدلة - شبورة مائية صباحا طقس مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة - طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وتكون حالة الطقس ليلا - بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية و جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد . 
امطار خفيفة (30%تقريبا) على مناطق من اقصى غرب البلاد على فترات متقطعة امطار خفيفة الى متوسطة (20%تقريبا) على مناطق من شمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى مترونصف والرياح السطحية شمالية غربية .
وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون معتدل الى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
الاسكندرية 20 14
وادى النطرون 20 13
طنطا 20 13
شبين الكوم 20 13
دمنهور 20 13
بلطيم 20 14
مطروح 19 12
السلوم 17 12
سيوة 20 09
بورسعيد 20 14
دمياط 20 14
الزقازيق 20 13
المنصورة 20 13
الاسماعيلية 21 12
السويس 21 12
العريش 20 12
رفح 20 12
راس سدر 21 11
نخل 19 05
نويبع 22 16
طابا 22 11
كاترين 17 03
الطور 22 14
شرم الشيخ 23 17
الغردقة 23 14
مرسى علم 24 15
الفيوم 20 08
بنى سويف 20 08
المنيا 21 09
اسيوط 21 09
سوهاج 22 10
قنا 24 10
الاقصر 25 11
اسوان 26 12
ادفو 26 12
ابوسمبل 26 12
الوادى الجديد 23 13
شلاتين 27 18
ابورماد 26 18
حلايب 26 19
راس حدربه 25 19


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 32 22
المدينة 26 15
الرياض 19 07
المنامة 22 16
ابوظبى 25 19
الدوحة 24 17
الكويت 17 06
دمشق 13 00
بيروت 18 11
عمان 13 03
القدس 14 06
غزة 20 10
بغداد 13 02
مسقط 25 18
صنعاء 24 06
الخرطوم 33 20
طرابلس 20 12
تونس 19 09
الجزائر 15 08
الرباط 18 08

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى
انقرة 09 01-
اسطنبول 15 11
اسلام اباد 18 06
نيودلهى 24 06
جاكرتا 31 25
بكين 05 07-
كوالالمبور 31 24
طوكيو 10 01
اثينا 18 12
روما 12 03
باريس 03 03-
مدريد 09 03
برلين 02 -04
لندن 04 03
مونتريال 12 -04
موسكو 01 01-
نيويورك 03 -04
واشنطن 03 -05
نواكشوط 24 17
اديس ابابا 24 08

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