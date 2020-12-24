الصحة: الإعفاء الجمركي للقاح كورونا الأحد المقبل.. وهذا موعد بدء الحقن

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان، أنه فور صدور الإفراج الجمركي سيتم البدء في حقن الفئات ذات الأولوية في الحصول على اللقاح، وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الفشل الكلوي والأمراض المزمنة.





وأكد "حساني"، في تصريحات صحفية، علي هامش مؤتمر وزارة الصحة اليوم، عن صدور الإفراج الجمركي من هيئة الدواء المصرية، للشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم" الأحد المقبل، التي وصلت مصر 10 ديسمبر الجاري، هدية من دولة الإمارات الشقيقة.





وأشار إلى أن وزارة الصحة تعمل حاليًا بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والداخلية في تجهيز المقار بالمحافظات لحقن المواطنين بلقاحات كورونا.





وكشف "حساني" عن الانتهاء غدًا من اختيار مقار حقن المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، على أن يتم البدء في التلقيح فور صدور الإفراج الجمركي من هيئة الدواء المصرية للشحنة الأولى من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم" الأحد المقبل.





جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان ستجري 4 تحاليل على لقاحات فيروس كوورنا، قبل حقن المواطنين بها، وتستغرق هذه التحاليل 15 يومًا.