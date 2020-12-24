ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: الإعفاء الجمركي للقاح كورونا الأحد المقبل.. وهذا موعد بدء الحقن

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:50 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
محمد غالي
قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان، أنه فور صدور الإفراج الجمركي سيتم البدء في حقن الفئات ذات الأولوية في الحصول على اللقاح، وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الفشل الكلوي والأمراض المزمنة.

وأكد "حساني"، في تصريحات صحفية، علي هامش مؤتمر وزارة الصحة اليوم، عن صدور الإفراج الجمركي من هيئة الدواء المصرية، للشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم" الأحد المقبل، التي وصلت مصر 10 ديسمبر الجاري، هدية من دولة الإمارات الشقيقة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تعمل حاليًا بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والداخلية في تجهيز المقار بالمحافظات لحقن المواطنين بلقاحات كورونا.

وكشف "حساني" عن الانتهاء غدًا من اختيار مقار حقن المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، على أن يتم البدء في التلقيح فور صدور الإفراج الجمركي من هيئة الدواء المصرية للشحنة الأولى من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم" الأحد المقبل.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان ستجري 4 تحاليل على لقاحات فيروس كوورنا، قبل حقن المواطنين بها، وتستغرق هذه التحاليل 15 يومًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد وصوله.. خبير أوبئة يعلن الفئات الأولى المستحقة للقاح كورونا

الوقاية 100%.. الصحة: لقاح كورونا يؤخذ بالكتف على جرعتين خلال 21 يوما.. موقع إلكتروني للتسجيل.. ستقدم بالمجان

الأولوية لمستشفيات العزل.. الأسبوع المقبل بداية التطعيم بـ لقاح كورونا سينوفارم

أشرف حاتم: "سينوفارم" الصيني يمكن تشبيهه بلقاح الإنفلونزا

أحمد موسى يفحم قنوات الإخوان: أردوغان جايب 50 مليون جرعة من لقاح الصين

أحمد موسى: مطلوب خطة واضحة لتوزيع لقاح كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

خاص| مصدر قريب من بن شرقي يُفجر المفاجأة: المشاكل كلها كانت مع أمير مرتضى.. كان يُدير النادي كالمزرعة واللاعب أكثر سعادة الآن

عمر ربيع ياسين: باتشيكو طلب رحيل ثنائي الزمالك

بعد إسقاط الجنسية المصرية عنها.. من هي غادة نجيب صابوني ؟

أشرف صبحي والخطيب أول الحاضرين إلى جنازة رئيس نادي الزمالك.. فيديو وصور

شاهد.. خروج جثمان المستشار أحمد بكرى رئيس نادي الزمالك من مستشفى العجوزة

الأهلي يرفض طلب موسيماني بشأن الطاقم الطبي الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر و مواصفات فورد ايكو سبورت 2021 | صور

بعد صورته الأخيرة وتعليقها القوي.. صور جمعت بين أصالة وطارق العريان قبل الطلاق

3 نساء مع طارق العريان.. من هن وما علاقتهن بأصالة؟ القصة الكاملة