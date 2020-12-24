"طلاب من أجل مصر" تحصد مقاعد اتحاد طلاب جامعة المنوفية والخباز رئيسا للاتحاد

أقيمت اليوم الخميس انتخابات اختيار رئيس اتحاد طلاب جامعة المنوفية ونائب رئيس الاتحاد وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.





وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنوفية برئاسة الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن فوز أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" بمقاعد الاتحادات الطلابية في كليات الجامعة، وشهدت النتائج فوز الطالب محمود فتحي الخباز بالفرقة الخامسة بكلية الطب البيطري، بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وفوز الطالب أحمد جلال فتحي من كلية التجارة بمنصب نائب رئيس الاتحاد.





كما أجريت انتخابات أمناء وأمناء مساعدي اللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة، وأعلن الدكتور محمد شاهين عضو اللجنة العليا ومدير عام رعاية الشباب عن فوز الطالبة حسناء مصطفى ابراهيم بمنصب أمين لجنة الأسر، وشروق محمد إبراهيم بمنصب أمين مساعد اللجنة.





وفاز الطالب أحمد حمدي محجوب بالفرقة الرابعة كلية تجارة بمنصب أمين اللجنة الاجتماعية، والطالبة إسراء محمد عبد الستار من كلية الاعلام أمين مساعد الجنة.





وفاز الطالب محمود جمال اللاهوني بمنصب أمين لجنة الجوالة، والطالبة أميرة صالح تعلب من كلية الطفولة المبكرة بمنصب أمين مساعد اللجنة.





وفي اللجنة الثقافية فازت الطالبة ميار ضياء الدين غانم بالفرقة الثالثة كلية الزراعة بمنصب أمين اللجنة، والطالبة منه الله بدر محمد أمين مساعد بالفرقة الثانية كلية الآداب.





وفي اللجنة العلمية فاز الطالب محمود طارق رمزي بالفرقة الرابعة كلية العلوم، وفاز بالتزكية الطالب عادل جمال عبد الودود بالفرقة الثانية كلية التمريض بمنصب أمين مساعد اللجنة.





وفي اللجنة الرياضية فاز بالتزكية الطالب محمود رمضان فوده بالفرقة الرابعة كلية التربية الرياضية أمين اللجنة، وأحمد رضا شوقي بالفرقة الخامسة كلية التمريض أمين مساعد.





وفي اللجنة الفنية فاز الطالب عمرو مصطفى القديم بالفرقة الثانية كلية التمريض أمين اللجنة، والطالب أحمد محمد الجزائري بالفرقة الثانية كلية الاقتصاد المنزلي أمين مساعد.





وتكونت اللجنة العليا للانتخابات من الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور محمد سعيد عميد كلية الحقوق، ودكتور جمعة حسين كلية التربية النوعية، والدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب، والطالبة منار محمد أبو شادي من كلية العلوم الطبية، والطالب لؤي حسام عبد الحميد من كلية الطب.





كما أشرف على لجان الانتخابات كل من الدكتور محمود التحيوي وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور منصور محمد أحمد وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور أشرف الخولي والدكتور أحمد غربية والدكتورة هبة الغتمي والدكتور هيثم زينهم والدكتور عبد الحميد محمد، وأمل الصاوي مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية.



