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رياضة

بسبب كورونا.. تأجيل مباراة الأهلي والقناة في دوري رجال الكرة الطائرة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:43 م
سلة الأهلي
سلة الأهلي
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عمرو الحلواني
قرر مسؤولو اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدي، تأجيل مباراة الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي مع القناة، والتي كان مقررا إقامتها غدًا الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي بالدوري الممتاز.


وجاء قرار الاتحاد بسبب تعرض 4 لاعبين من الأهلي للإصابة بفيروس كورونا، وهم عبدالله عبد السلام وعبد اللطيف عثمان وأحمد عبد العال ومحمد عادل، بالإضافة إلى محمد مصيلحي المدير الفني.


وكان الاتحاد أعلن في وقت سابق مجموعات الدوري الممتاز رجال للموسم الجديد 2020 -2021.


وجاء تشكيل المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: الأهلي - القناة - الشرقية للدخان - بتروجيت - مصر للبترول - هليوليدو

المجموعة الثانية: الزمالك - هليوبوليس - سبورتنج - الزهور - بني سويف - إسكندرية للبترول

المجموعة الثالثة: طلائع الجيش - الطيران - الشمس - الداخلية - المنيا - الفيوم

المجموعة الرابعة: سموحة - الاتحاد السكندري - طنطا - الترسانة - 6 أكتوبر - دلفي


وكان اتحاد الكرة الطائرة أعلن تأجيل انتخابات الاتحاد التي كان مقررا إقامتها الشهر الجاري، لتقام في وقت يتم تحديده لاحقا، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بإرجاء الجمعيات العمومية لكافة الهيئات والمؤسسات الرياضية، بسبب تداعيات انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.
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