خيري فرغلي رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة المنيا وعصام سليمان نائبًا

اسفرت انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنيا ، عن فوز الطالب خيري فرغلي محمد بكلية الزراعة الفرقة الثالثة برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، والطالب عصام زكي إبراهيم سليمان بكلية دار العلوم الفرقة الرابعة نائبًا لرئيس الاتحاد بالتزكية، وذلك بعد منافسات استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين، خاضها 759 طالبا وطالبة ممن انطبقت عليهم شروط الترشح، والتي اختتمت بإعلان رؤساء اتحادات الكليات ومساعديهم، ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه، وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوي الجامعة.





وهنأ الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، الطلاب الفائزين بعضوية اتحاد طلاب الجامعة والكليات، بعد إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات للنتائج النهائية، مؤكدًا على أن طلاب الاتحاد هم نموذجًا لزملائهم الطلاب، والممثل الشرعي الذي يعبر عن آرائهم وطموحاتهم، وهمزة الوصل بين إدارة الجامعة والطلاب، مضيفًا أن إعلان فوزهم اليوم هو بداية جديدة لهم في العمل الخدمي والعام، وخطوة ناجحة لتحقيق طموحاتهم في حياتهم العملية والجامعية.





اقرأ المزيد













كما قدم رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية التي تمت وسط إجراءات احترازية مشددة التزم بها الجميع، وأدارتها الإدارة العليا لانتخابات، برئاستع والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائبًا، وعضوية كل من: الدكتور حسن سعد سند عميد كلية الحقوق، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبعضوية الطالب أحمد عازي بكلية طب الاسنان ممثلًا عن الطلاب، والطالبة ميرنا أسامة بالسياحة والفنادق ممثلة عن الطالبات.









وفي سياق متصل أعلن رئيس الجامعة أسماء تشكيل أعضاء لجان الأنشطة الطلابية السبعة علي مستوي كليات الجامعة العشرين، من الأمناء والأمناء المساعدين للجان الأنشطة: "الثقافية، والعلمية ، والفنية، والرياضية، والاجتماعية، والأسر والجوالة والخدمة العامة، بإجمالي 278 طالب وطالبة تم انتخابهم بـ140 لجنة انتخابية علي مستوي كليات الجامعة، حسمت 134 لجنة منهم نتيجة الانتخابات عن طريق الفوز بالتزكية، و6 لجان أجريت بها الانتخابات أربعة منها بكلية السياحة والفنادق ولجنتان بالآداب، لتسفر النتيجة عن تصدر الطلاب وفوزهم بـ 194 عضوية بلجان الاتحادات الطلابية بالكليات بنسبة 69% من إجمالي الفائزين، وفوز 84 طالبة بنسبة 31%؛ ليكونوا الممثل الشرعي الذي يعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم وتمثيلهم أمام الجهات المعنية، لمراعاة مصالحهم، وبما يكفل لهم ممارسة كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة.





وأكد رئيس الجامعة على حرص الجامعة على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، وترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية لدى الطلاب، وتقوم بأداء واجبها نحو تحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية واقتراح خططها وتنظيمها، لدعم شخصية الطلاب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب والعملية التعليمية بالجامعة.



