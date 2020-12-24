طريقة علاج جرثومة المعدة نهائيا

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علاج جرثومة المعدة بالأدوية

1- مثبطات مضخات البروتون:

مثبطات مضخات البروتون نوع من الأدوية التي تعمل على علاج جرثومة المعدة من خلال الحد إنتاج حمض المعدة، ومنها أوميبرازول، إيسوميبرازول، ولانسوبرازول، وبانتوبرازول.





2- حاصرات الهيستامين (H-2):

ويمكن علاج جرثومة المعدة باستخدام هذه الأدوية، حيث انها تعمل كمحفز لإنتاج الحمص تسمى الهيستامين، ومن الأمثلة على ذلك السايميتيدين (تاجاميت).





3- ساليسيلات البزموت:

ويشتهر هذا النوع في علاج جرثومة المعدة أكثر باسم بيبتو بيزموت، ويعمل عن طريق تغليف القرحة وحمايتها من حمض المعدة.