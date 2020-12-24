طريقة علاج جرثومة المعدة نهائيا

طريقة علاج جرثومة المعدة يبحث عنها الكثير من الأشخاص، فهي أصبحت شائعة خلال الفترة الماضية، والأطفال هم الأكثر عرضة بها، لتناولهم الأطعمة السريعة وعدم تناول الخضروات بكثرة.
جرثومة المعدة نوع من البكتيريا، يمكن أن تدخل هذه الجراثيم جسمك وتعيش في الجهاز الهضمي، ومع الوقت يمكن أن تسبب تقرحات في بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، ومن الخطر أنها تؤدي إلى الإصابة بسرطان المعدة.
أعراض جرثومة المعدة
الانتفاخ
التجشؤ
لا أشعر بالجوع
غثيان
التقيؤ
فقدان الوزن بدون سبب واضح
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علاج جرثومة المعدة بالأدوية
هناك بعض الأدوية التي تساعد في الشفاء من جرثومة المعدة، ولكن نود أن ننوه أن يجب الرجوع إلى الطبيب المعالج لعدم حدوث أي مضاعفات، ونود أن نذكركم أن جميع المعلومات الواردة في التقرير ما هي إلا أبحاث ودراسات علمية فقط.
1- مثبطات مضخات البروتون:
مثبطات مضخات البروتون نوع من الأدوية التي تعمل على علاج جرثومة المعدة من خلال الحد إنتاج حمض المعدة، ومنها أوميبرازول، إيسوميبرازول، ولانسوبرازول، وبانتوبرازول.
2- حاصرات الهيستامين (H-2):
ويمكن علاج جرثومة المعدة باستخدام هذه الأدوية، حيث انها تعمل كمحفز لإنتاج الحمص تسمى الهيستامين، ومن الأمثلة على ذلك السايميتيدين (تاجاميت).
3- ساليسيلات البزموت:
ويشتهر هذا النوع في علاج جرثومة المعدة أكثر باسم بيبتو بيزموت، ويعمل عن طريق تغليف القرحة وحمايتها من حمض المعدة.
علاج جرثومة المعدة نهائيا
1- اثبتت الأبحاث أن العسل الأبيض يعمل في القضاء على بكتيريا المعدة، وذلك من خلال تناول ملعقة من العسل الأبيض يوميا على الريق.
2- قد يعالج زيت الزيتون أيضًا بكتيريا الملوية البوابية أو جرثومة المعدة، حيث أنه يبقى مستقرًا في حمض المعدة.
3- والطريقة الثالثة هي العلاج الضوئي الأشعة فوق البنفسجية للمساعدة في القضاء على بكتيريا الملوية البوابية في المعدة أو جرثومة المعدة.
علاج جرثومة المعدة بالأعشاب
1-. تشير الأبحاث أن تناول البروكلي يعمل على تهدئة المعدة والقضاء على جرثومة المعدة نهائيا كما أنه قد يقلل من استعمار البكتيريا وتأثيراته.
2- جذر عرق السوس علاج طبيعي شائع لقرحة المعدة، وقد تحارب أيضًا بكتيريا جرثومة المعدة، فإن العرق سوس لا يقتل البكتيريا بشكل مباشر ، على الرغم من أنه يمكن أن يساعد في منعها من الالتصاق بجدران الخلايا.
** المراجع من wemd