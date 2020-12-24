طريقة تسوية البرجر في الفرن بمذاق لن تتوقعيه

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طريقة تسوية البرجر فى الفرن بدون زيت







يمكنك بخطوات بسيطة تجهيز البرجر فى الفرن إليك الطريقة







مقادير طريقة تسوية البرجر فى الفرن بدون زيت





لحم مفروم



فلفل أسود مطحون طازجًا حسب الرغبة

4 شرائح جبن أمريكي أو شيدر

4 خبز برجر





طريقة تسوية البرجر فى الفرن بدون زيت بالخطوات





فى وعاء يمكنك مزج التوابل المفضلة مثل الكاتشب والخردل والمايونيز وإضافة الطماطم والبصل الأحمر .



ضعي الجبن المطحون واللحم المفروم في وعاء ورشي الملح والفلفل واخلطيها برفق حتى تمتزج





قسمي اللحم إلى أربعة أجزاء متساوية وضعى جزءًا واحدًا على طبق واضغطي عليه برفق بعد تشكيله على شكل دائرة وعليك ترك بعض الحواف الخشنة ولا تضغطي عليها بشكل مسطح للغاية.

كرري هذه العملية مع كل جزء.





سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة وعندما تكون المقلاة ساخنة ، ضعي البرجر بعناية في المقلاة







قومى بطهي البرجر حتى ينضج جيدًا ويتحول إلى اللون البني في منتصف الجوانب.





اقلبي البرجر واطهيه حسب رغبتك.



في حالة إضافة الجبن: ارفعي المقلاة عن النار وضعي الجبن فوق البرجر. غطي المقلاة واتركي الحرارة المتبقية لإذابة الجبن وقدميها على خبز محمص مغطى بإضافاتك المفضلة.





أفصل طريقة لتسويه البرجر الجاهز





تعد أفضل أفصل طريقة لتسويه البرجر الجاهز هى تسويته فى الفرن سخني الفرن مسبقًا إلى 375 درجة ، ورش صينية الفرن بالزيت وإصافة شرائح البرجر وتقليبها على الجانبين من وقت لاخر. تعد أفضل





يجب إشعال الشوايه من أعلى ويمكن وصع القليل من صوص الجبن فوق الوجه لمذاق مميز وإدخالها إلى الفرن مرة أخرى .







صينية برجر بالفرن









طريقة عمل البرجر بدون زيت



مكونات 1-نصف كيلو لحم مفروم 2- كوب فول صويا مجروش ومنقوع في الماء 3-بصل بودرة 4- فلفل اسود 5- 2 ملعقة كبيرة دقيق 6- ثوم بودرة 7-ملح 8- كاتشاب 9- زبادي 10- جبنة شيدر مبشورة

طريقة تسوية البرجر فى الفرن بدون زيت

جيدا ثم توضع فى الكبة ويتم وضع الللحمة المفرومة و البصل البودرة والثوم البودرة والدقيق والزبادي والكاتشاب وملح وفلفل مع فول الصويا وخلطهم جيدا و وضع الجبنة المبشورة مع الخلطة ثم نضعها فى الثلاثجة لمدة ربع ساعة تقريبا.

- ضيفي اللحمة المفرومة واستمري في الخلط ثم شكلي الخليط على شكل برجر وعلى الجريل بدون زيت أو على شواية ضعي البرجر على الشواية ويتم تقليبه على الجهتين حتى يستوى . يسوى البرجر فى الفرن لمدة 20 دقيقة ، أو حتى يصل مقياس الحرارة المدخل إلى 160 درجة فإذا كنت تحب الجبن على البرجر الخاص بك ، احصل على شريحة من الجبن (أو النوع المفضل لديك) وضع شريحة واحدة على كل برجر.فى وعاء تخلط المكونات





المراجع ..

stoveburger

