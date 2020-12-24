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احنا بنعانى.. أشرف زكي يكشف تفاصيل معاشات أعضاء المهن التمثيلية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:41 م
أشرف زكى نقيب المهن
أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية
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أسامة علي
وجه الدكتور الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على بحث الحكومة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفنى والثقافى.

وقال زكي خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، |ن النقابة لديها قاعدة بيانات وتصورات لبعض التشريعات الواجب تغييرها لتعظيم المعاشات.

وأكد نقيب المهن التمثيلية، أن قانون التأمينات موجود بالفعل، وسيتم شرحه لمن هم أقل 50 عاما أنهم ليس من حقهم الاطار التأمينى، معقبا:" النقابة معندهاش مانع من المساهمة بجزء من اشتراك اعضائها، لتوفير معاش لهم فى المستقبل.

وتابع أشرف زكى، أن النقابة لديها تشريعات ايضا لتعظيم موارد النقابة، معقبا:"الناس فاهمه أن الفنانين والممثلين معاهم ملايين، بالعكس دول عدد قليل، احنا بنعانى، لأن عندنا 11 شعبة مهمة أصحابهم معندهمش دخل".

وأكد نقيب المهن التمثيلية، أن المعاش سيكون حسب رغبة العضو ووفقا للشيخوخة والعجز.
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