أبويا قعد في العناية المركزة سنة.. إدوارد يروي قصة مؤثرة في حياته.. فيديو

حل الفنان إدوارد، وأسرته ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي".





وقال إدوارد في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" والدي أصيب بجلطة عندما كنت في السنة الثانية في الجامعة ودخل العناية المركزة لمدة عام واضطريت لتصفية الشركة الخاصة به ثم توفى وبدات اعتمد على نفسي".





وأضاف إدوارد :" بعد وفاة ابويا فجأة مبقاش فيه حاجة وبعد تصفية الشركة روحت اشتغلت عند الناس اللي كانوا شغالين عندنا ونزلت ألعب بالجيتار في اكثر من فندق لتوفير مصدر دخل".





وتابع إدوارد:" انا اتعملت من صغري أكون راجل وأكون مسؤول عن اسرة قبل التخرج من الجامعة ولم اشعر بأي احباط، وأمي نزلت تشتغل لتوفير دخل للمنزل".





وتحدث إدوارد عن أسرته قائلا:" ليليان زوجتي تعتبر عشرة العمر وحبيبتي وبدأت مستقبلي معها، وماريا بنتي بتغني ليل ونهار في المنزل ومش بنعرف ننام من كثرة حبها للغناء، و مارك ابني بقوله يا بوب وعمره ما قالي يا بابا وتعلم المسؤولية منذ صغره".



