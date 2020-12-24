أبويا قعد في العناية المركزة سنة.. إدوارد يروي قصة مؤثرة في حياته.. فيديو

حل الفنان إدوارد، وأسرته ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي".
وقال إدوارد في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" والدي أصيب بجلطة عندما كنت في السنة الثانية في الجامعة ودخل العناية المركزة لمدة عام واضطريت لتصفية الشركة الخاصة به ثم توفى وبدات اعتمد على نفسي".
وأضاف إدوارد:" بعد وفاة ابويا فجأة مبقاش فيه حاجة وبعد تصفية الشركة روحت اشتغلت عند الناس اللي كانوا شغالين عندنا ونزلت ألعب بالجيتار في اكثر من فندق لتوفير مصدر دخل".
وتابع إدوارد:" انا اتعملت من صغري أكون راجل وأكون مسؤول عن اسرة قبل التخرج من الجامعة ولم اشعر بأي احباط، وأمي نزلت تشتغل لتوفير دخل للمنزل".
وتحدث إدوارد عن أسرته قائلا:" ليليان زوجتي تعتبر عشرة العمر وحبيبتي وبدأت مستقبلي معها، وماريا بنتي بتغني ليل ونهار في المنزل ومش بنعرف ننام من كثرة حبها للغناء، ومارك ابني بقوله يا بوب وعمره ما قالي يا بابا وتعلم المسؤولية منذ صغره".