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توك شو

روحت خطوبته.. زوجة إدوارد تكشف كواليس تعرفها به قبل الزواج.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:51 م
ادوارد
ادوارد
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هاني حسين
كشفت فيفيان زوجة الفنان إدوارد كواليس تعرفها على إدوارد وارتباطها به، قائلة:"  احلى حاجة في إدوارد إنه تحمل المسؤولية بعد وفاة والده".

وقالت فيفيان في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" إدوارد كان صديق زوج أختي منذ الطفولة، وزوج اختي قالي هجوزك صاحبي إدوارد وقال لي إدوارد احسن انسان في الدينا ".

 وتابعت فيفيان:" إدوارد مكافح  وعشان كده حبيته واتجوزته وشعرت بانه كان مكافحا ولم ييأس واستمر في الحياة  بعد وفاة والده وهو شخص قوي وطيب وقادر على تحمل أي ظرف".

وأكملت فيفيان:"  قبل معرفتي بإدوارد كان خاطب واحدة غيري ورحت خطوبته  ولكم اكن اعرف إدوارد مطلقا، وبعد سنوات عرض عليا زوج اختي الزواج من ادوارد".

وحل الفنان إدوارد، وأسرته ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم"  المذاع على قناة " سي بي سي".

وقال إدوارد:" فيفيان زوجتي تعتبر عشرة العمر وحبيبتي وبدأت مستقبلي معها، وماريا بنتي بتغني ليل ونهار في المنزل ومش بنعرف ننام من كثرة حبها للغناء، ومارك  ابني بقوله يا بوب وعمره ما قالي يا بابا وتعلم المسؤولية منذ صغره".

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