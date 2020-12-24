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توك شو

تعرف على عمر الفنان إدوارد وأول مصروف في حياته .. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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هاني حسين
حل الفنان إدوارد، وأسرته ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم"  المذاع على قناة " سي بي سي".

وقال إدوارد في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  أنا اول مصروف خدته كان 6 صاغ، وقاطعته زوجته قائلة:"  إيه ده 6 صاغ إزاي  ويعني إيه أساسا".

وأضاف إدوارد:" انا عندي 51 عاما ومراتي مش بتحب أقول سني، وقاطعته زوجته فيفيان مجددا:" إيه ده".

وتحدث إدوارد عن أسرته قائلا:"  فيفيان زوجتي تعتبر عشرة العمر وحبيبتي وبدأت مستقبلي معها، وماريا بنتي بتغني ليل ونهار في المنزل ومش بنعرف ننام من كثرة حبها للغناء، ومارك  ابني بقوله يا بوب وعمره ما قالي يا بابا وتعلم المسؤولية منذ صغره".

وكشفت فيفيان زوجة الفنان إدوارد كواليس تعرفها على إدوارد وارتباطها به، قائلة:"  احلى حاجة في إدوارد إنه تحمل المسؤولية بعد وفاة والده".

وقالت فيفيان في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" إدوارد كان صديق زوج أختي منذ الطفولة، وزوج اختي قالي هجوزك صاحبي إدوارد وقال لي إدوارد احسن انسان في الدينا ".

 وتابعت فيفيان:" إدوارد مكافح  وعشان كده حبيته واتجوزته وشعرت بانه كان مكافحا ولم ييأس واستمر في الحياة  بعد وفاة والده وهو شخص قوي وطيب وقادر على تحمل أي ظرف".
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