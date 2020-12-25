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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة 25-12-2020

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:47 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم الجمعة
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علياء فوزى
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى .

استقر سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم الجمعة عند 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاجنبية بمستهل الجمعة

سجل سعر اليورو 19.04 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع .


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.09 جنيه للشراء و 21.43 جنيه للبيع.

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وسجل الفرنك السويسرى 17.54جنيه للشراء و 17.74 جنيه للبيع .


وسجلت كورنا سويدية 1.88 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .


أسعار العملات الآسيوية بمستهل تعاملات الجمعة

سجل ين يابانى نحو 15.08 جنيه للشراء و 15.20 جنيه للبيع .

وبلغ اليوان الصينى عند 2.39 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع.



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