ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البنك المركزي: نستهدف معدلات تضخم بنسبة 7% في المتوسط بعد عامين

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:39 م
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى
كشف البنك المركزي المصري عن استهداف معدلات تضخم في المتوسط 7% زيادة أو نقصانا 2% بنهاية الربع الأخير من العام 2022 مقابل 9% زيادة او نقصا في الربع الاخير من العام الجاري.

قال البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية الاخير و المنتهي منذ قليل، إنه من المقرر الاستمرار في استخدام ادوات لجنة السياسات انقدية للسيطرة علي توقعات التضخم واحتواء الموجات التضخمية من حيث الطل و الآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي لانخراف التضخم عن المعدلات المستهدفة.

اشار التقرير الي انه من الممكن ان تحيد النسب المستهدفة نظرا لعوامل خارجية عن نطاق تأثير السياسات النقدية,
قال التقرير انه مازال علي الصعيد العالمي، ضعف النشاط الاقتصادي رغم  تيسير الاوضاع المالية العالمية سبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا وعودة الاغلاق وتشديد الاجراءات الاحترازية التي من شانها التأثير سلبا علي افاق الاقتصاد العالمي علي المدي القريب ، موضحا ان تطوير وبدء توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا قد يخفف من حالة عدم اليقين السائد في التوسط ، مع ارتفاع اسعار البترول عالميا بصورة طفيفة مؤخرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: الاقتصاد العالمي انكمش بمعدلات سالبة 2.2% في الربع الأول من 2020

لماذا قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي؟

بعد قرار البنك المركزي.. خبير اقتصادي يعدد فوائد تخفيض سعر الفائدة

نائب: خفض سعر الفائدة 0.5% يشجع المستثمرين على الاقتراض

رئيس المصرف المتحد: خفض سعر الفائدة يعزز استمرار الإنتاج

لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة؟.. تعرف على الأسباب

ترشيحاتنا

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 8.5% للإيداع و9.25% للإقراض

الخطيب على رأس وفد الأهلى فى جنازة رئيس نادي الزمالك.. وتأجيل اجتماع المجلس

رسميا.. إلغاء بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين 2021

رغم انفصالهما.. مجدي الهواري يوجه رسالة إلى غادة عادل

شوبير يصدم جماهير الأهلي: استمرار إيجابية مسحة كورونا لـ موسيمانى

إزالة لافتات مرتضى منصور من الزمالك مقابل 5 ملايين جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هروبها لمدة 20 عامًا.. امرأة متهمة بـ7 جرائم قتل خلف القضبان.. تفاصيل

نشرة الصحة والمرأة.. أعراض سلاسة كورونا الجديدة.. صور أصالة وطارق العريان قبل الطلاق.. خطوات تزيين المنزل في الكريسماس.. علاقة تساقط الشعر بـ كورونا

طريقة علاج اليدين من آثار الفلفل الحار في المنزل