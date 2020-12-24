البنك المركزي: نستهدف معدلات تضخم بنسبة 7% في المتوسط بعد عامين

كشف البنك المركزي المصري عن استهداف معدلات تضخم في المتوسط 7% زيادة أو نقصانا 2% بنهاية الربع الأخير من العام 2022 مقابل 9% زيادة او نقصا في الربع الاخير من العام الجاري.





قال البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية الاخير و المنتهي منذ قليل، إنه من المقرر الاستمرار في استخدام ادوات لجنة السياسات انقدية للسيطرة علي توقعات التضخم واحتواء الموجات التضخمية من حيث الطل و الآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي لانخراف التضخم عن المعدلات المستهدفة.





اشار التقرير الي انه من الممكن ان تحيد النسب المستهدفة نظرا لعوامل خارجية عن نطاق تأثير السياسات النقدية,