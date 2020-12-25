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سيارات

ما هي أعراض تلف الشنبر.. وكيفية المحافظة عليه

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار

يعد طقم الشنبر من أهم قطع السيارة ، والتي لديها عدة وظائف حيوية في عملية احتراق الوقود الداخلي للسيارة ، وإذا تعرض للتلف سيتكبد صاحب السيارة الثير من الاموال ،وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أعراض تلف الشنبر في السيارة ولكن في البداية يجب معرفة وظيفته .


وظيفة الشنبر
هو الحزام المسؤول عن عدم تسريب ضغط عملية احتراق الوقود لبعض اجزاي المحرك ، ومنها البساتم ، والتي يمك ان تتعرض تتلف بسببه .

اما أعراض تلف الشنبر ، سنجد خروج دخان يميل إلى اللون الازرق ، وفي حالة ظهور الدخان فغالبا يوجد عطل قد ضرب طقم الشنبر بالكامل

ومن اهم الاعراض أيضا هو نقص زيت المحرك ، وهذا يكون نتيجة تسرب الزيت إلى غرفة الاحتراق ، وسيكون صاحب السيارة مضطر لإضافة زيت المحرك قبل موعده المحدد

من أهم الاعراض أيضا هو تلف الشنبر ضعف تسارع السيارة ، وهنا يطلق على هذه الحالة أن المحرك أصبح خفيف .


وإذا وجد صاحب السيارة زيت على فلتر الهواء ، فأن هناك عطل في الشنبر ، ومع مرور الوقت سيتعرض حلقات البساتم للتلف بسب انتهاء العمر الافتراضي او الصيانة الدورية الغير منتظمة ، لذلك نصح خبراء السيارات مالكي المركبات بالصيانة الدورية المنتظمة لشنابر السيارة ومراجعتها باستمرار كل فترة حفاظا على الموتور أن يصاب بأذى .


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