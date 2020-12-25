مواجهات نارية.. كل ما تريد معرفته عن البوكسينج داي





ودائما ماتشهد مباريات البوكسينج داي مشاهدات ومتابعة عالية للغاية، لأن يوم 26 ديسمبر هو عطلة وطنية في بريطانيا، وبالتالي تذهب الجماهير العاشقة لمتابعة أنديتها في الظروف العادية، أما في الوقت الحالي فيتابع معظم الجماهير المباريات من خلف شاشات التلفزيون، نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".





سبب تسمية هذا الجولة بـ بالبوكسينج داي:





تسمي هذه الجولة بالبوكسينج داي ، لأنها تقام في نفس اليوم الذي يحصل فيه الفقراء على صناديق هدايا " Boxes" من الأغنياء.





ودائما ما يحرص الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة البريميرليج، على وضع مباريات بين فرق من مدن قريبة من بعضها، حتى لايقضي الجمهور معظم عطلته في السفر والتنقل من مكان إلى آخر.





اشتكى العديد من المدربين مرارا وتكرارا من جدول المباريات المكثف خلال فترة أعياد الميلاد، وتأثير على المجهود البدني للاعبين، لكن الاتحاد الإنجليزي والبريميرليج لا يفكر إطلاقا في إلغاء هذه الجولة لأنه بسبب المكاسب الكبيرة للغاية من وراء البث التلفزيوني، كما أن هذا يوم تنتظره الجماهير في إنجلترا.





موقف الجماهير من جولة البوكسينج داي" هذا الموسم:





أعلنت الحكومة البريطانية مؤخرا عودة الجماهير، في بعض ملاعب الدوري الإنجليزي.





ووفقا لخطة الحكومة البريطانية، فإن عودة الجماهير ستكون بـ أعداد بسيطة، وستكون حسب المنطقة التي يوجد بها النادي أو الفريق، ومدى تفشي فيروس كورونا في هذه المنطقة، فعلى سبيل المثال، مدينة ليفربول تعد ضمن الفئة الثالثة من حيث تفشي الوباء، وبالتالي لن يتخطى عدد الحاضرين لأي مباراة سواء لـ ليفربول أو إيفرتون أكثر من ألفي شخص.





قرار الحكومة البريطانية كان صادما لـ 10 فرق بالدوري الإنجليزي، حيث لن يتمكن جماهيرهم من حضور المباريات في الوقت الحالي، باعتبار تواجدهم في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا بـ إنجلترا.





الأندية التي لن يتمكن مشجعوها من حضور مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وليستر سيتي وليدز يونايتد وبيرنلي وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد.





مباريات البوكسينج داي:





وتشهد جولة البوكسينج داي " الجولة الـ 15" هذا الموسم بعض المواجهات النارية، حيث سيلتقي، ليستر سيتي مع مانشستر يونايتد، وآرسنال مع تشيلسي.









السبت 26 ديسمبر:





ليستر سيتي - مانشستر يونايتد، الثانية والنصف عصرا.









أستون فيلا - كريستال بالاس، الخامسة مساء.





فولهام - ساوثهامبتون، الخامسة مساء.





آرسنال - تشيلسي، السابعة والنصف مساء.





مانشستر سيتي - نيوكاسل ، العاشرة مساء.





شيفيلد - إيفرتون، العاشرة مساء.









مباريات الأحد 27 ديسمبر:





ليدز يونايتد - بيرنلي، الثانية عصرا.





وست هام - برايتون، الرابعة والربع مساء.





ليفربول - وست بروميتش، السادسة والنصف.





وولفرهامبتون - توتنهام ، التاسعة والربع مساء.





















البوكسينج داي هي الجولة التي تقام في مسابقة الدوري الإنجليزي، يوم 26 ديسمبر، وتستكمل 27 ديسمبر.