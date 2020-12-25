لاكتساب الخبرات.. انتهاء تدريب نواب تنسيقية شباب الأحزاب بمجلسي النواب والشيوخ

أنهت لجنة التدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال تدريب النواب الجدد بمجلسي النواب والشيوخ من أعضاء التنسيقية تحت شعار «نواب بتفيد نواب».





وقدم التدريب عدد من النواب الذين خاضوا التجربة خلال الفصل التشريعي المنقضي، لنقل الخبرات وبناء قدرات نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجدد، لتحقيق شعار «برلمان بمفهوم جديد» الذي يتطلع الأعضاء إلى إرساءه بعد نجاح تحقيق نظرية «سياسة بمفهوم جديد» التي انتهجتها التنسيقية منذ انطلاقها.



