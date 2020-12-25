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برلمان

لاكتساب الخبرات.. انتهاء تدريب نواب تنسيقية شباب الأحزاب بمجلسي النواب والشيوخ

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
نواب تنسيقية شباب
نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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أحمد أيمن - عبد الرحمن سرحان
أنهت لجنة التدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال تدريب النواب الجدد بمجلسي النواب والشيوخ من أعضاء التنسيقية تحت شعار «نواب بتفيد نواب».

وقدم التدريب عدد من النواب الذين خاضوا التجربة خلال الفصل التشريعي المنقضي، لنقل الخبرات وبناء قدرات نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجدد، لتحقيق شعار «برلمان بمفهوم جديد» الذي يتطلع الأعضاء إلى إرساءه بعد نجاح تحقيق نظرية «سياسة بمفهوم جديد» التي انتهجتها التنسيقية منذ انطلاقها.

وتضم التنسيقية عدد من شباب الأحزاب السياسية وعدد من السياسيين يمثلون ما يقرب من 27 حزبا سياسيا، من بينها "الإصلاح والتنمية والإصلاح والنهضة والتجمع والجيل والحركة الوطنية المصرية والحرية والشعب الجمهورى والغد والمحافظون والمصري الديمقراطى الاجتماعي والمصريين الأحرار والمؤتمر والناصري والنور والوفد وحماة الوطن ومستقبل وطن ومصر الحديثة ومصر بلدى".

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