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محافظات

الرقابة التموينية بالفيوم تضبط صيدليات بدون ترخيص بمركز أبشواى ومركز يوسف الصديق

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شنت الرقابة التموينية حملات مكبرة على الأسواق والصيدليات بتوجهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة تموين الفيوم.

والمهندس عوض الردينى رئيس الرقابة التموينية.

والحملة برئاسة المهندس أشرف البيتينى والمفتشين ماجد لمعى و هانى كمال و طه جمعة وعزالدين مجدى بالاشتراك مع التفتيش الصيدلة .

حيث تم ضبط صيدليات بدون ترخيص بمركز ابشواى ومركز يوسف الصديق وتم مصادر جميع الأدوية الموجودة بالصيدليات، كما تم التنبيه على جميع الصيدليات بتوفير جميع الأدوية بالسعر الرسمى للمواطن.



من جانب آخر تمكنت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، من ضبط نصف طن دقيق بلدى مخصصة للمخابز البلدية لتصرف صاحب مخبز بمدينة الفيوم بجزء من حصته بغرض بيعها بالسوق السوداء.


كما تم ضبط "242 "بطاقة تموينية لدى مخابز بلدية حيث ممنوع الاحتفاظ بالبطاقات بداخل المخابز، وذلك بناء على تعليمات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية بإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم والمهندس مصطفى جلال مدير إدارة مركز الفيوم ثان والحملة برئاسة المهندس عماد زيدان رئيس الرقابة والمفتشين مجدى عمر و محمد نبيه و محمود ابوغرب و محمد حسن وأحمد ابراهيم و مصطفى الشرقاوي.


وتم عمل المحاضر اللازمة  ضد المخالفين، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.


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من جانب آخر قامت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالفيوم بحملة رقابية على الأسواق بمحافظة الفيوم، بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على كل الأسواق وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم.


وترأس الحملات التموينية المهندس وليد حسان مدير عام التجارة الداخلية والمفتشين محمد أنور رمضان ومحمد موسى وأحمد أبو غرب ورائد حرب ومحمد حمدى ووليد فتحي ووائل وصفي وتوبة محمد ومحمد عبد الفتاح.





الرقابة التموينية بالفيوم تضبط صيدليات بدون ترخيص بمركز أبشواى ومركز يوسف الصديق
الرقابة التموينية بالفيوم تضبط صيدليات بدون ترخيص بمركز أبشواى ومركز يوسف الصديق
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