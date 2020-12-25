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رياضة

رعاة وتبرعات بالملايين|كم من اموال حصل عليها محمد صلاح في 2020

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:41 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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مجدي سلامة
كشفت تقارير إنجليزية، عن ثروة الدولي المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، وقيمة المبالغ التي تبرع بها لصالح الأعمال الخيرية في مصر.

مجلة "فوربس" الأمريكية، قالت "إن إجمالي أرباح محمد صلاح من عقده مع ليفربول، تصل إلى 23.1 مليون دولار، حيث يحتوي عقده على حوافز ترتبط بالأداء، وتسجيل الأهداف، بجانب الراتب ".

ويحتل محمد صلاح المركز 34 في قائمة الرياضيين الأعلى أجرا لعام 2020، متقدما على لاعبين، أمثال بطلي العالم الفرنسيين، كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، وجوردان سبيث، وزيون ويليامسون.

ولكن وفقا لقائمة "Celebrity 100"، فإن صافي أرباح صلاح وصلت إلى (35.1) مليون دولار، في أبريل 2020.

وأكدت أن محمد صلاح يتعامل مع العديد من الرعاة، من بينها شركة "أديداس"، و"دي أتش إل"، و"بيبسي"، و"فودافون"، ويكسب أيضا من الرعاة حوالي 12 مليون دولار.

وأشارت المجلة إلى العمل الخيري لمحمد صلاح، الذي أسس مؤسسة خيرية في نجريج "قريته" والتي تهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة ماديا من خلال منحهم دخلا شهريا.

وأوضحت أنه في عام 2018، قام بتمويل بناء مستشفى ومدرسة في مصر، وتبرع بمبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني للمعهد القومي للأورام في مصر.

وخلال هذا العام 2020، تبرع محمد صلاح بحوالي 405 آلاف جنية إسترليني، والطعام واللحوم الطازجة لبعض المؤسسات في "نجريج"، لمواجهة وباء فيروس كورونا.

يذكر أن محمد صلاح قد انضم إلى ليفربول في صيف 2017 ولديه عقد مع النادي حتى 2023، ويحصل على راتب من "الريدز" بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وتوج "الفرعون" المصري مع "الريدز" بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ومونديال الأندية العام الماضي، وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وذلك لأول مرة منذ 30 عاما.

وحصل صلاح على جائزة الهداف، في موسمين متتاليين، وكان أفضل لاعب في الموسم الأول له مع ليفربول، وثالث أفضل لاعب في العالم 2018، خلف الثنائي الكرواتي لوكا مودريتش، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
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