رعاة وتبرعات بالملايين|كم من اموال حصل عليها محمد صلاح في 2020

كشفت تقارير إنجليزية، عن ثروة الدولي المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، وقيمة المبالغ التي تبرع بها لصالح الأعمال الخيرية في مصر.





مجلة "فوربس" الأمريكية، قالت "إن إجمالي أرباح محمد صلاح من عقده مع ليفربول، تصل إلى 23.1 مليون دولار، حيث يحتوي عقده على حوافز ترتبط بالأداء ، وتسجيل الأهداف، بجانب الراتب ".





ويحتل محمد صلاح المركز 34 في قائمة الرياضيين الأعلى أجرا لعام 2020، متقدما على لاعبين ، أمثال بطلي العالم الفرنسيين ، كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ، وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، وجوردان سبيث، وزيون ويليامسون.





ولكن وفقا لقائمة "Celebrity 100"، فإن صافي أرباح صلاح وصلت إلى (35.1) مليون دولار، في أبريل 2020.

وأكدت أن محمد صلاح يتعامل مع العديد من الرعاة، من بينها شركة "أديداس"، و"دي أتش إل"، و"بيبسي"، و"فودافون"، ويكسب أيضا من الرعاة حوالي 12 مليون دولار.

وأشارت المجلة إلى العمل الخيري لمحمد صلاح، الذي أسس مؤسسة خيرية في نجريج "قريته" والتي تهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة ماديا من خلال منحهم دخلا شهريا.

وأوضحت أنه في عام 2018، قام بتمويل بناء مستشفى ومدرسة في مصر، وتبرع بمبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني للمعهد القومي للأورام في مصر.

وخلال هذا العام 2020، تبرع محمد صلاح بحوالي 405 آلاف جنية إسترليني، والطعام واللحوم الطازجة لبعض المؤسسات في "نجريج"، لمواجهة وباء فيروس كورونا.



