القوات الخاصة العراقية تدخل بغداد.. اعرف السبب

كشف موقع روسيا اليوم عن دخول فوجين من القوات الخاصة إلى بغداد بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإعلان حالة الطوارئ.





أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، محمد رضا، في تصريح صحفية له، وقوف اللجنة مع دعوة الصدر بإعلان حالة الطوارئ في بغداد، مشيرا إلى أن العاصمة العراقية تحتاج إلى جيش يسيطر على الأماكن المفتوحة التي تستخدم في استهداف السفارات.





وشدد على ضرورة ضبط الأمن في بغداد عبر فرض القانون نظرا لما تمر به البلاد من اغتيالات وتجاوزات على الأماكن العامة، وعدم احترام الناس، وكذلك عدم احترام حتى شرطة المرور.





وبين البرلماني العراقي أن الفوجين دخلا إلى بغداد ليلة الأحد الماضي.







