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رياضة

بعد تدخل الفار .. غزل المحلة يسجل هدفا قاتلا فى شباك طلائع الجيش

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:07 م
غزل المحلة
غزل المحلة
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حسن العمدة
أحرز غزل المحلة الهدف الثاني فى شباك طلائع الجيش، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب غزل المحلة، ضمن الجولة الرابعه من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف غزل المحلة فى الدقيقة 92 ، عن طريق محمد سامي بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة ليسمك بها محمد بسام وهو داخل الشباك لتعبر خط المرمي ، واوقف حكم المباراة اللقاء للاستماع لحكم الفار ، ويقرر صحه الهدف.

وافتتح غزل المحلة التهديف، فى الدقيقة التاسعة، بعد مرواغه رائعه من هاني عادل لـ حسين السيد وناصر منسي، على يمين منطقة الجزاء، ثم أرسل كرة عرضية، حاول الحارس محمد بسام تشتيتها، ولكن وصلت لأحمد الشيخ داخل منطقة الجزاء، فسددها الأخير داخل المرمى.

وادرك طلائع الجيش هدف التعادل فى الدقيقة 48 فى نهاية الشوط الاول عن طريق عمرو جمال بعد تنفيذ ركلة كرة مباشرة من الناحية اليسري لتصل داخل منطقة الجزاء ليقفز عمرو جمال علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور ، معلنا هدف التعادل .

وهدد أحمد سمير مرمي غزل المحلة بعد تبادل تمرير الكرة مع ناصر منسي على حدود منطقة الجزاء ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس عمرو شعبان تصدى للكرة على مرتين.

وارسل أحمد سمير كرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء قابلها ناصر منسي بتسديدة مباشرة من على القائم الأول ولكن ارتطمت بجسد الحارس عمرو شعبان وخرجت خارج الملعب فى الدقيقة 30 .

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