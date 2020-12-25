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فن

رقص وأحضان.. هنا شيحة تحتفل مع حبيبها بعيد ميلادها

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:38 م
هنا شيحة
هنا شيحة
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سعيد فراج
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديدا من حفل عيد ميلاد الفنانة هنا شيحة -الذي أقيم ليلة أمس- وظهرت فيه بصحبة حبيبها محمود شاهين -ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين- وهما يرقصان ويحتفلان بعيد الميلاد. 

يأتي ذلك بعد أن كشفت الفنانة إلهام شاهين فى تصريحات صحفية، عن وجود قصة حب تجمع بين هنا شيحة وابن شقيقها محمود شاهين، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة الماضية. 

والمثير فى الأمر ان فارق العمل بين الطرفين كبير إذ يبلغ عمر الفنانة هنا شيحة 34 عاما، بينما يبلغ عمر محمود شاهين ابن شقيق إلهام شاهين 23 عاما أى أن هنا شيحة تكبره بـ 11 عاما. 

وتواجدا مؤخرا في أكثر من مناسبة آخرها كان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتقطا معا عددًا من الصور على السجادة الحمراء.

وكانت آخر قصة حب كللت بالزواج للفنانة هنا شيحة من الفنان أحمد فلوكس إلا أن بعد فترة قصيرة قررا الانفصال.  

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