وصفة لمنع نمو الشعر في الوجه

وصفة لمنع نمو الشعر فى الوجه، يلجأ الكثير من الناس إلى طرق لإزالة الشعر الزائد مثل العلاج بالليزر، يمكن أن يكون هناك بعض العلاجات الطبيعية للعلاج.

نمو الشعر الزائد عند النساء بسبب إفراز مستويات أعلى من المعتاد من الأندروجينات ، بما في ذلك هرمون التستوستيرون، يجب أن تعلم أيضًا أن جميع النساء ينتجن الأندروجينات ، ولكن بمستويات مضبوطة، في بعض الحالات ، يتجاوز الإفراز المستويات الطبيعية ، وغالبًا ما يطور خصائص ذكورية أخرى أيضًا، عندما يكون هناك نمو مفرط للشعر بين النساء ، تسمى الحالة الشعرانية ، والتي يمكن أن تكون ناجمة عن متلازمة تكيس المبايض (PCOS) أو اضطراب الغدة الكظرية مثل سرطان الغدة الكظرية أو الورم. ومع ذلك ، في معظم الأوقات ، لا تتطلب حالة اضطراب الغدة الكظرية الدعوة إلى التدخل الطبي أو الجراحة.

كريم تقليل نمو شعر الوجه

قناع البيض لتقليل نمو شعر الوجه، يمكن الحد من نمو شعر الوجه المفرط بشكل كبير بواسطة قناع البيض هذا. ليس فقط لزجًا ، مما يجعل القناع يلتصق بكل شعر وجهك ويساعدك على تقشير النمو الزائد بمجرد أن يجف ، ولكنه يغذي بشرتك أيضًا. البيض مليء بالبروتينات التي تغذي الكولاجين الذي تحتاجه بشرتك بعد يوم طويل. ما عليك سوى تناول وعاء ، وخذ بياض البيض واخلطه مع ملعقة كبيرة من نشا الذرة والسكر. استمر في الخفق حتى تحصل على خليط ناعم. ضعي المعجون على وجهك واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة. عندما يجف القناع ويصبح قاسيًا بدرجة كافية ، انزعيه بسرعة. اشطفي وجهك بالماء البارد بعد التقشير. للحصول على أفضل النتائج ، اتبع النظام مرتين على الأقل في الأسبوع ، ومع ذلك ، قد لا يثبت القناع فعاليته للأشخاص المعرضين لحب الشباب. يمكن أن يؤدي إلى انسداد المسام وزيادة خطر الاختراق.



التخلص من الشعر الزائد في الوجه

تخلص من روتين التبييض الكيميائي القائم على الصالون لهذه الحيلة التقليدية للتخلص من نمو الوجه الزائد. يلتصق السكر بالشعر عند تسخينه ، وبعد أن يجف ، يمكنك تمزيق الشعر (عند شد القناع) لا يسبب أي ضرر للجلد ، السكر يلتصق فقط بشعرك وليس الجلد. من ناحية أخرى ، يعمل الليمون كعامل مبيض طبيعي ويفيض بقية الشعر بينما يعمل على تفتيح لون البشرة. لهذا العلاج المنزلي لشعر الوجه ، يجب أن تأخذي مزيجًا من ملعقتين كبيرتين من السكر ، وقليل من عصير الليمون الطازج (حوالي ملعقتين صغيرتين) ، و 9-10 ملاعق صغيرة من الماء. سخني المزيج واتركيه جانبًا ليبرد قليلًا.

على عكس الشمع ، لا تحتاج إلى تسخين الخليط في درجات حرارة عالية جدًا ؛ يتم تسخين السكر قريبًا مما يسبب إزعاجًا أقل بكثير من الشمع. ثم ابدأ بوضع العجينة على المناطق المصابة واتركها تجف. اتركه لمدة 15-20 دقيقة. اشطفه بالماء البارد. افعل ذلك من 3 إلى 4 مرات على الأقل في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة لازالة شعر الوجه للابد

هل تبحث عن علاج منزلي للبشرة الجافة ونمو شعر الوجه المفرط وإزالة للأبد ؟ يجب أن يعمل بديل الشمع محلي الصنع هذا معجزات لك. نأخذ وعاءً ونخلط حوالي ملعقتين كبيرتين من السكر وملعقة كبيرة من العسل العضوي وملعقتين صغيرتين من عصير الليمون وسخني المزيج حتى يصبح معجونًا. يمكنك أيضًا تخفيف الخليط عن طريق إضافة الماء إذا كان يميل إلى أن يصبح لزجًا جدًا. يُترك المزيج جانبًا للتبريد. خذ العجينة وضعها على المناطق المصابة. أحضر شريحة شمع واسحب الشعر للخارج في الاتجاه المعاكس. هذا الشمع الطبيعي أقل خطورة على بشرتك من الشمع الكيميائي. أيضًا ، تساعد خصائص الترطيب للعسل على استعادة احتباس الماء في بشرتك وتحفيز إنتاج بلسم الشمس.

كريم منع نمو الشعر نهائيا

بصرف النظر عن إزالة الشعر غير المرغوب فيه ، للبطاطس العديد من الفوائد الأخرى للبشرة. يساعد مكون الكاتيكوليز في البطاطس على تفتيح بشرتك وإشراقها. لهذا القناع ، ستحتاجين إلى عدس أصفر منقوع طوال الليل ، وبطاطا ، وملعقة صغيرة من العسل ، ورشة من عصير الليمون. أحضر وعاءًا واهرس البطاطس واستخرج عصيرها. في نفس الوقت ، صفي الماء الذي نقع فيه العدس واطحن العدس حتى تحصل على عجينة ناعمة. أضف عصير البطاطس والعسل والليمون إلى هذه العجينة. ضع الخليط على المناطق المصابة واتركه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف. الآن بمساعدة أصابعك ، افرك المعجون الجاف لإزالته. وأخيرًا اغسلي وجهك بالماء البارد.



في حين أن العلاج مناسب لجميع أنواع البشرة ، يجب على أولئك الذين لديهم حساسية من البطاطس النيئة الابتعاد عن تجربة ذلك ، لأنه سيؤدي إلى تفاعلات الحساسية. يوصى بإجراء اختبار رقعة قبل وضع العجينة في مثل هذه الحالة.



إنزيم النجمة الحيوية النشط الموجود في البابايا والذي يسمى "باباين" ، يعمل على تكبير بصيلات الشعر مما يمنع نمو الشعر الزائد على بشرتك. تساعد البابايا أيضًا في تقشير الجلد بشكل طبيعي ، عن طريق إزالة الخلايا الميتة. يساعد الكركم في العلاج التقليدي لمعظم مشاكل البشرة على تقشير البشرة وإشراقها.

إذا ماذا عليك أن تفعل؟ ما عليك سوى تقشير البابايا النيئة وتقطيعها إلى قطع صغيرة ، وطحنها إلى عجينة ناعمة. أضف ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم إلى العجينة. بمساعدة يديك ، قم بتدليكه على الأجزاء ذات النمو المفرط للشعر واتركه لمدة 20 دقيقة. اغسله بالماء البارد. للأفضل جرب النظام مرتين على الأقل في الأسبوع.



علاج شعر الوجه عند النساء

البابايا فعالة جدًا ، لكنها قد لا تناسب كل أنواع البشرة، في حين أن هذه بعض أكثر العلاجات فعالية ، يجب أن نفهم أن كل نوع من أنواع البشرة مختلف وأن هذه العلاجات لن تعمل كمعجزات أيضًا. قد تستغرق النتائج وقتًا ، ولكن نظرًا لأن جميع العلاجات طبيعية ، فإن مخاطر الآثار الجانبية أقل بكثير.

ترقية.

مصدر المعلومات موقع food.

المرجع 1.كيفية إزالة الشعر من الوجه