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مرأة

من الجذور.. وصفات مذهلة لإزالة شعر الوجه بسرعة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
لإزالة شعر الوجه بسرعة وبأقل مجهود يمكنك تساقط شعر الوحه بطريقة طبيعية بدون ألم وبأقل مجهود.لوصفات سريعة وسهلة يقدمها موقع برايت سايد
وصفة الملح

2 ملاعق كبيرة من دقيق الحمص
1-2 ملاعق كبيرة من ماء الورد
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة من الملح

طريقة إزالة الشعر بالملح بالخطوات..

ضعي دقيق الحمص وماء الورد في وعاء واخلطيهما جيدًا ثم أضيفى عصير الليمون إلى المعجون ثم أخلطى المكونات مرة أخرى.

ضع العجينة على المناطق المصابة من بشرتك واتركيها لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تجف تمامًا وافركي القناع بأصابعك كررى القناع من 3-4 مرات في الأسبوع فائدة تلك الوصفة أنها تمنع نمو الشعر و إزالة الشعر

وصفة الخل والريحان

2 بصلة متوسطة الحجم
10-12 ورقة ريحان
نصف ملعقة خل

طريقة إزالة الشعر بالسويت بالخطوات ..

أمزجى المكونات وابحثى عن الأغشية الرقيقة والشفافة للجلد بين طبقات البصل وأسحقى الأغشية بأوراق الريحان لعمل عجينة.

ضعي المعجون على الشعر غير المرغوب فيه واتركيه لمدة 20-25 دقيقة واغسليها بالماء الدافئ.

كررى ذلك 3-4 مرات في الأسبوع لمدة 1-2 شهر.

النتائج: البصل مفيد للغاية لك لأنه يسهل نمو الشعر. ومع ذلك ، عند استخدامه مع الريحان  والخل ، فإنه يعطي تأثيرًا عكسيًا ويساعدك على التخلص من شعر الوجه غير المرغوب فيه  و إزالة الشعر بدون ألم

وصفة زيت اللافندر

1 ملعقة صغيرة من زيت اللافندر
4-6 قطرات من زيت شجرة الشاي

طريقة إزالة الشعر نهائيا بالخطوات

اخلطي زيت اللافندر مع زيت شجرة الشاي في وعاء وضعي خليط الزيوت على شعر الوجه باستخدام كرة قطنية.

كررى 2-3 مرات في اليوم لمدة 3 أشهر على الأقل.

النتائج: يحتوي زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للأندروجين تساعد في إزالة الشعر غير المرغوب فيه.
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