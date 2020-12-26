الأهلي يخوض مرانه الرئسي إستعدادًا للإتحاد السكندري بالدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم إستعدادًا لمواجهة الإتحاد السكندري المقرر لها بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من فعاليات مسابقة الدوري المصري .





ومن المقرر ان يحسم مران اليوم موقف التشكيل الذي سيخوض به مواجهة زعيم الثغر صاحب الأداء القوي والتشكيل المميز.





وكان الجهاز الفني قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من النيجر والفوز علي سونيديب بهدف نظيف في ذهاب دور الــ32 لدوري ابطال أفريقيا.





ومن المقرر أن يظهر في مران اليوم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني عقب تعافيه من فيروس كورونا خاصة أنه حتي الساعات القليلة من مساء أمس كان هناك ترقب لنتيجة مسحته بعد زوال الأعراض منه تمامًا وكان يمارس حياته بشكل طبيعي داخل المستشفي.



