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رياضة

الأهلي يخوض مرانه الرئسي إستعدادًا للإتحاد السكندري بالدوري

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم إستعدادًا لمواجهة الإتحاد السكندري المقرر لها بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من فعاليات مسابقة الدوري المصري .

ومن المقرر ان يحسم مران اليوم موقف التشكيل الذي سيخوض به مواجهة زعيم الثغر صاحب الأداء القوي والتشكيل المميز.

وكان الجهاز الفني قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من النيجر والفوز علي سونيديب بهدف نظيف في ذهاب دور الــ32 لدوري ابطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يظهر في مران اليوم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني عقب تعافيه من فيروس كورونا خاصة أنه حتي الساعات القليلة من مساء أمس كان هناك ترقب لنتيجة مسحته بعد زوال الأعراض منه تمامًا وكان يمارس حياته بشكل طبيعي داخل المستشفي.

وحذر الجهاز الفني لاعبيه من قوة وشراسة فريق الإتحاد السكندري لما يضمه من لاعبين مميزين ويقودهم مدير فني كبير هو حسام حسن وهو الفريق الذي أحرج الأهلي ذاته في نصف نهائي كأس مصر وحقق الفوز علي بيراميدز في مستهل مشواره بمسابقة الدوري.
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