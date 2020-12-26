ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بانتظار توصية الاثنين المقبل.. هل تتجه لبنان إلى الإغلاق بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور؟

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:49 ص
لبنان
لبنان
Advertisements
محمود نوفل
أثار الإعلان عن ظهور إصابات بفيروس كورونا المتحور حالة من الهلع في الأوساط اللبنانية، وعلى الرغم من ذلك لم تتخذ الحكومة اللبنانية قرارا بإغلاق البلاد على غرار ماقامت به عدد من دول المنطقة.


وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن تسجيل لبنان أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا أمس، الجمعة، تسبب في خالة من الخلاف  بين المسئولين اللبنانيين حول وقف الرحلات الآتية من بريطانيا.


ولكن الصحيفة أكدت أن الجميع في انتظار توصية من وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية  حمد حسن، والتي وعد بها الاثنين المقبل.


وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن قد أعلن في وقت سابق تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من COVID19 في رحلة ME 202 الآتية من لندن في 21 ديسمبر الجاري، داعيًا الوافدين من المملكة المتحدة، خصوصًا على متن الرحلة المذكورة وذويهم، إلى التنبه والتزام الإرشادات الوقائية، أن الوزارة تتابع الحالة والمخالطين.


وقال حسن: "سنجمع معطيات الحالات القادمة من بريطانيا التي لا تزال تحت الاختبار"، لافتًا إلى أنه سيتم إصدار توصيات الاثنين المقبل.


جدير بالذكر أن المصاب بالسلالة الجديدة من كورونا لبناني الجنسية ويقطن محجورًا في طرابلس، وهو بحالة صحية جيدة وفق ما أعلنت الصحة اللبنانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لبنان يسجل 11 وفاة و1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب يعلن إغلاق الرحلات الجوية مع بريطانيا لأجل غير مسمى

بدون سمسرة .. وعد قاطع لوزير الصحة اللبناني عن لقاح فايزر

وزارة الصحة السعودية تكشف حقيقة انتشار سلالة كورونا الجديدة في المملكة

بعد إغلاق الحدود.. السعودية تكشف حقيقة رصد إصابات بسلالة كورونا الجديدة

إصابات بـ كورونا على طائرة قادمة من لندن.. هل وصلت السلالة الجديدة لبنان ؟

ترشيحاتنا

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم سيرينو

كيفية قضاء الصلوات الفائتة

ابقى قابلني لـ فضل شاكر تكسر حاجز الـ6 ملايين مشاهدة

ظافر العابدين يحتفل مع جمهوره بالكريسماس

نصف ساعة بـ3 آلاف جنيه.. إحالة شبكة تعرى أون لاين للمحاكمة.. صور

متى تحترم نفسها؟ ضاحي خلفان يفتح النار علي قناة الجزيرة لهذا السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلة بيضاء تتلألأ.. الجليد يكسو قرى لبنان.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي

توقعات الأبراج 2021.. تجارب فاشلة في الحب لمواليد هذا البرج.. والانفصال يهدد الثور