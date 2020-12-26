معسكر مغلق للزمالك قبل مواجهة سموحة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، الدخول في معسكر مغلق غدًا، الأحد، في أحد الفنادق القريبة من ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة سموحة.





ويسافر الفريق إلى الإسكندرية يوم غد للدخول في معسكر مغلق قبل مباراته مع سموحة بـ 24 ساعة.





ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، يوم الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.





يذكر أن الفريق قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد ثم التعادل الإيجابي في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لكل فريق.



