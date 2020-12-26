شاهد.. عمرو دياب ينشر صورة من كواليس تحضير ألبومه الغنائي الجديد

نشر النجم الكبير عمرو دياب،صورة من كواليس تحضير ألبومه الجديد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ظهر فيها من غرفة الصوت مع أمير محروس.
وكتب دياب معلقا على الصورة :"الآن مع مهندس الصوت أمير محروس ،مين جاهز لأول أغنية"
وتصدر الفنان عمرو دياب، تريند رقم 1 على موقع "تويتر"؛ وذلك بعد طرح "فاكرني يا حب"، وهي أغنية من ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ".
وشارك المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، في كتابة 3 أغنيات في الألبوم الجديد هي "محسود"، و"يادلعوا"، و"من العشم".
أغنية "محسود" كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي، وأغنية "يادلعوا" كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي، أما أغنية "من العشم" كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي.
وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.