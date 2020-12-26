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ديني

شاهد.. مفتي الجمهورية: الذبح بعد بناء بيت جديد ليس واجبا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:17 ص
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "بنيت بيتا جديدا فهل يجب علي أن أذبح ذبيحة له؟".

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على السؤال بأنه لا يجب عليك ذبح ذبيحة لبناء هذا البيت فهو ليس من الأمور الواجبة، وإنما شكرا للنعمة على توفيق الله لبناء هذا البيت فيجوز ذبح ذبيحة شكرا لله على نعمته وهذا من محاسن الأخلاق والأمور المستحبة.

واستشهد بقوله تعالى "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا".

الاشتراك في ذبيحة
ورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية يقول صاحبه: هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة ؟

رد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر على صفحته الرسمية قائلا: أئمة الشافعية أجازوا ذلك وخروجا من الخلاف فالتفريق بين الطاعتين أفضل لإكثار التقرب إلى الله وإطعام أكثر عدد من الفقراء والمحتاجين.

هل يجوز ذبح البتلو بدلا من الخراف في العقيقة؟ 
أرسل أحد المواطنين سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء يقول "هل يجوز ذبح عجل بتلو بثمن خروفين في العقيقة"؟.

رد الدكتور مجدي عاشور خلال البث المباشر على موقع دار الإفتاء: لا يجوز لأن شروط العقيقة هي نفس شروط الأضحية فيشترط فيها السن فالعجل يشترط ألا يقل عن سنتين أما البتلو فعمره لا يتجاوز الـ6 أشهر، وبناء على ذلك فعليك ذبح خروفين أفضل تطبيقا للسنة والتزاما بشروط العقيقة وإن عجزت عن ذبح خروفين فاذبح واحدا فقط حتى ولو كان المولود ذكرا طبقا لرأي المالكية.

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بنيت بيتًا جديدًا فهل يجب عليّ ذبح ذبيحة

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