ثقافة الفيوم تحتفل باليوم العالمى للغة العربية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم حيث احتفلت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم باليوم العالمي للغة العربية، تضمن كلمة لمعلمي وخبراء اللغة العربية بمدرسة الفيوم الثانوية للبنات، مصطفى حسين، ومحمد علي زين العابدين، تحدثا فيها عن اختيار الأمم المتحدة ليوم ١٨ ديسمبر كيوم عالمي للاحتفال باللغة العربية، كما قدمت الطالبة مريم مدحت حكمة عربية، بجانب قصيدة "شمس الهدى" إلقاء الطالبة آلاء عويس وفقرة أخطاء لغوية شائعة تقديم مجموعة من الطالبات وقصيدة اللغة العربية للطالبة سيدة محمد، قصيدة أنا البحر لحافظ إبراهيم إلقاء أسماء فراج، بحضور مديرة عام الفرع ومجموعة من طلاب المدارس.





كذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بسنورس لقاء فكري بعنوان "واقع اللغة العربية" للأديب أحمد قرني، أوضح أن اللغة العربية تمثل الفخر والاعتزاز كونها هويتنا وهي اللغة الأرقى والأسمى والأعلى قدرًا وأكثرها طيبة وعذوبة فهي لغة القرآن والأذان، بجانب ورشة أدبية لمناقشة أعمال الأدباء فى فن القصة القصيرة وشعر الفصحى عنوانها لقاء الأحبه، صديقه قاتله للقاص نور أحمد، وأحمد عبد الناصر.





عقدت مكتبة منية الحيط الفرعية محاضرة بعنوان "الزيادة السكانية وأثرها على المجتمع" ألقتها نادية محمد التي تحدثت عن الزيادة السكانية ومشكلاتها والسلبيات التي تواجه الدولة بسبب هذه المشكلة، بينما أعدت مكتبة الشباب ندوة بعنوان "أعياد النصر" حاضرها حاتم عبد العظيم تناولت سبب الاحتفال بعيد النصر وهو ذكرى انتصار مصر على العدوان الثلاثي كذلك تناول أسباب ذلك العدوان ودور المقاومة الشعبية فى مواجهته حتى تم النصر لمصر ولشعب بورسعيد، بينما عقد نادى المراة بالفرع محاضرة للشيخ أحمد رمضان بعنوان "المرأة ودورها فى تأمين حياة الأسرة".



