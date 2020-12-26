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حوادث

شاهد.. قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء منطقة سجون المنيا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
قام قطاع السجون بتوجيه قافلة طبية (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية) إلى (منطقة سجون المنيا) تقديم الرعاية الطبية للنزلاء حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.
   
 وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى إستمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.. حرصًا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإرتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.
شاهد.. قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء منطقة سجون المنيا
شاهد.. قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء منطقة سجون المنيا
شاهد.. قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء منطقة سجون المنيا
شاهد.. قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء منطقة سجون المنيا
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