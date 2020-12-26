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الأرصاد تحذر: طقس السبت شديد البرودة على هذه المناطق

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:37 م
حالة الطقس
حالة الطقس
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ياسمين القصاص
 كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على  مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، ومناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: 
القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة 
الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة 
مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة
سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة
قنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة
 أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة
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