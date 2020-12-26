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أخبار البلد

رئيس هيئة الاستثمار: تنسيق كامل مع الوزارات والجهات المختلفة لحل مشاكل المستثمرين

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لبحث سبل جذب الاستثمارات في القطاعات المختلفة بمدن المحافظة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه المشروعات الاستثمارية بجنوب سيناء، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل.

كما قام الدكتور محمد معيط، وزير المالية والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس هيئة الاستثمار بعقد اجتماع مع مستثمري مدينة شرم الشيخ بمشاركة محافظ جنوب سيناء، حيث ناقش عبد الوهاب جهود تحسين مناخ الاستثمار التي قامت بها هيئة الاستثمار وبحث مقترحات تهيئة بيئة الأعمال لكافة المستثمرين، فضلا عن تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين في المحافظة بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أنه تم تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار في مصر لدعم المستثمرين في ظل عام استثنائي شهدته دول العالم، حيث أُقرت قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز الاستثمارية، إضافةً إلى تطوير بيئة العمل بالهيئة العامة للاستثمار فيما يخص الجهود المبذولة للترويج للفرص الاستثمارية الموجودة في مصر، وجذب كبرى الشركات الأجنبية، وجهود تطوير مراكز خدمات المستثمرين، وخطوات التحول الرقمي وميكنة الخدمات بمراكز خدمات المستثمرين.

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لحل تحديات المستثمرين، لافتا إلى أن هيئة الاستثمار تفتح أبوابها لمختلف المستثمرين لحل أي تحديات قد تواجههم ووضع ‏خطط شركاتهم المستقبلية والتوسعية موضع التنفيذ وتعمل جاهدةً على تمهيد كافة السبل لتحقيق ذلك.

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