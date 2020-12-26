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طارق الخولي يوضح أبرز مشروعات قوانين أجندة البرلمان المقبل..فيديو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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داليا أحمد
قال النائب طارق الخولى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنظيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل اللجنة الفنية لمجلس النواب، سهل العملية الإجرائية الخاصة باصدار بطاقات العضوية للنواب الجدد واستلام حقائبهم و كل الإلتزامات المتعلقة باستلام العضوية.

أكد طارق الخولى خلال لقائه على شاشة "اكسترا نيوز"، أن الإجراءات الإحترازيه فيها التزام كامل بالتباعد الاجتمتاعى وارتداء الكمامة وهذا يعكس كامل التزام السادة النواب دون وجود أى مساس أو خطر عليهم ، موضحًا أن هناك العديد من النواب من الشباب لديهم تطلعات وطموحات ورؤى متعددة  لمواجهة كل التحديات التى تواجه المجتمع المصرى.

أشار طارق الخولى ،إلى أن دعم المشروعات القومية من الأسس الرئيسية فى دعم الدولة واقتصدها لانها تعطى دافعة فى بناء اقتصاد قوى وهذا من شأنه يجعل لديه انعكاس قوى على سلم المجتمع واستقرار القرار الوطنى والقدرة على تحقيق تطلعات وطموحات  المجتمع ومواجهة التحديات الصعبة ، مؤكدا أن البرلمان القادم عليه مسئولية كبرى فى إتخاذ كل الاجراءات التى من شانها تخفف من عملية الإصلاح الإقتصادى والإستفادة من المشروعات الكبرى التى حدثت الفترة الماضية .

أوضح طاق الخولى ، أنه يوجد عدد من التشريعات الكبرى فى أجندة أعمال البرلمان القادم خاصة فيما يتعلق بمواجهة التحديات التى نجمت عن الإصلاح الاقتصادى ،لافتًا إلى أن البرلمان القادم له دور هام بمراجعة الاتفاقيات الدوليه لان لها انعكاسات اقتصادية وجذب الاستثمار ،بالإضافة إلى قانون الادارة المحلية لأن له انعكاس على إتمام الهيكل التنظيمى والسياسى للدولة .

وقال: إن تنسيقية شباب الأحزاب منوط بها التعبير عن الدولة المصرية بواجهة البرلمان وعليها التوضيح الكثير من الصور ومواجهة العديد من الأزمات والتحديات .
  
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