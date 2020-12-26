بعد مقتل 4 آلاف يمني.. تعز تستنجد بالمجتمع الدولي: أنقذونا من إرهاب الحوثي

طالب أبناء مدينة تعز في وقفة احتجاجية وسط الدمار المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، مؤكدين أنهم يشعلون الشموع للعام السادس على الدمار الذي تسببت فيه المليشيا في حي الجحملية وكل أحياء المدينة.





وناشد المحتجون الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إنقاذ الأبرياء والعمل من أجل الإنسانية في اليمن وتصنيف المليشيا جماعةً إرهابيةً، مؤكدين أن المليشيا حولت المدينة إلى خرابة وتواصل محاصرتها ومنع دخول الغذاء والدواء إليها، وذلك وفقا لما نشرته عكاظ السعودية.





وقال المحتجون في بيان صحفي خلال الوقفة مساء أمس (الجمعة): «في الوقت الذي يشعل العالم الشموع والمصابيح والأضواء، خرجنا لنوصل رسالتنا للعالم بأننا نشعل الشموع من وسط الدمار والخراب الذي خلفته مليشيا الحوثي، ما يستوجب من الضمير العالمي النظر إلى قضيتنا»، مؤكدين أن مدينتهم تعاني الإجرام والحصار والإرهاب لـ6 سنوات من قبل مليشيا الحوثي، وهو ما تسبب في سقوط آلاف المدنيين من النساء والأطفال والمسنين بين قتيل وجريح.



