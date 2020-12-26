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رياضة

أخبار الرياضة.. صن داونز يكشف حقيقة انتقال سيرينو إلى الأهلي.. الشناوي يتفوق على صلاح في استفتاء CNN.. وهذا مصير بن شرقي وأوناجم مع الزمالك

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:14 م
جاستون سيرينو
جاستون سيرينو
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محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :

أكد نادي صن داونز الجنوب إفريقي، أنه لم يتم الاتفاق بشكل رسمي حتى الآن على بيع اللاعب "جاستن سيرينو" للنادي الأهلي.

كشف كريم بلق وكيل اللاعبين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، مصير الثنائي مع نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

تقدم محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي في الاستفتاء الجاري لصحيفة cnn الصادرة باللغة العربية لاختيار أفضل لاعب عربي للموسم الماضي على مواطنه محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي. 

قررت اللجنة الأولمبية المصرية تعليق إقامة جميع البطولات التي تقام بالصالات المغلقة اعتبارا من اليوم، ويسمح  بإقامة البطولات في حالة قيام الاتحاد المسئول عن اللعبة باتخاذ كافة الإجراءت الاحترازية ،واستخدام نظام الكبسولة المغلقة التي تنص على وضع جميع الفرق المشاركة في البطولة في فندق واحد طوال فترة البطولة وعمل المسحات اللازمة لهم جميعًا بشكل دورى للحد من فرص انتشار الفيروس، وذلك تحت إشراف ومتابعة رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، التقرير رسمي معتمد منه ومن رئيس الاتحاد. 

علّق جيمي كاراجر أسطورة ليفربول، على التصريحات المثيرة التي أدلى بها النجم المصري محمد صلاح، مؤخرًا، حول إمكانية رحيله عن الريدز وانتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة مستقبلًا.

كشف أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة بنادي الزمالك، سبب غياب مصطفى محمد مهاجم الفريق عن التدريبات خلال الأيام الماضية .

يخضع رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمسحة طبية جديدة اليوم، السبت، من أجل الاطمئنان على حالتهم وتحديدا موقفهم بشأن التواجد من عدمه ضمن الحسابات الفنية الخاصة بمباراة الاتحاد السكندري.

اعتمدت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، مبلغ 4 ملايين جنيه مكافأة لمنتخب مصر الأول، بعد تخطي عقبتي توجو بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.




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