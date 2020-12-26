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وزير التعليم العالي: 65% نسبة إشغال أسِرَّة المستشفيات الجامعية بحالات كورونا.. فيديو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:58 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تتعامل مع أي شائعة تخرج على السوشيال ميديا، وآخرها نفيها لشائعة تعطيل الدراسة بشكل فوري.

وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لم يتم تحويل كل المستشفيات الجامعية لمستشفيات عزل وهذا امر غير صحيح".

 وتابع خالد عبد الغفار :" مستعدين من شهرين للموجة الثانية وتم وضع خطة لمواجهة زيادة الأعداد في الموجة الثانية، وتم فتح الـ 25 مستشفى الجامعي لاستقبال حالات كورونا ".

 واكمل خالد عبد الغفار:"تم توفير كل الادوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الجامعية، وتم فتح مستشفيات جامعية في نطاق القاهرة الكبري، وتوفير أقسام  لعزل الأطفال ".

واستطرد خالد عبد الغفار: "العالم يشهد زيادة في أعداد مصابي فيروس كورونا وهناك تنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الأزمة لمواجهة كورونا، ونسبة إشغال أسرة المستشفيات الجامعية 65 %، ونسبة اشغال أسرة العناية المركزة 55%، ونسبة اشغال اجهزة التنفس الصناعي 15%".
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