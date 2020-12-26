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قناة السويس تمنح سفن بضائع الصب الجاف تخفيضات في رسوم العبور|تفاصيل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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انجي هيبة
 قررت هيئة قناة السويس، منح سفن بضائع الصب الجاف المحملة والفارغة، تخفيضا لرسوم العبور، يصل الي ٧٥٪؜.

واكد مهندس  عصام مصطفي ضبش، عضو مجلس ادارة هيئة قناة السويس ومدير ادارة التحركات، علي منح سفن الصب الجاف (المحملة أو الفارغة) التي تبحر من ميناء القيام اعتبارًا من 1 يناير 2021 وحتى 30 يونيو 2021، تخفيضات في رسوم عبور مجري القناة الملاحي.

مشيرا الي مد العمل بالمنشور رقم (3/2018) الخاص بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجاف (المحملة/الفارغة) التي تعمل بين موانئ منطقة الأمريكتين وموانئ منطقة آسيا حتى 30 يونية 2021 مع تعديل المادة الأولى من المنشور.

واشار عضو مجلس اداراة هيئة قناة السويس، في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، عن تفاصيل القرار، بمنح سفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة القادمة من (أو المتجهة إلى) منطقة الساحل الشرقي الأمريكي (الموانئ التي تقع شمال ميناء Savannah) ومتجهة إلى (أو قادمة من موانئ غرب شبه القارة الهندية بداية من ميناء كراتشي Karachi وحتى ما قبل ميناء Kochi   تخفيضا وقدره 20٪ من رسوم العبور العادية، اما ميناء Kochi وما شرقه حتى ما قبل ميناء Port Klang يصل التخفيض  ل55٪ من رسوم العبور العادية، وميناء Port Klang وما شرقه (بما فيها منطقة الشرق الأقصى) تخفيضًا وقدره 65% من رسوم العبور العادية. 


كما نص القرار علي منح سفــن البضائـــع الصب الجافـــة المحملة أو الفارغة القادمة مـــن (أو المتجهــة إلــــى) موانـــئ الأمريكتيـــن بــدايـــة مـــن مينــــاء Savannah (خــط عرض 32° 6' 39" N) وما جنوبه (متضمنة موانـــئ الخليج الأمريكي ونهر المسيسبـــي، البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية) ومتجهة إلى أو قادمة من موانئ غرب شبه القارة الهندية بداية من ميناء كراتشي Karachi وحتى ما قبل ميناء Kochi تخفيضا وقدره 45٪ من رسوم العبور العادية، ميناء Kochi وما شرقه (بما فيها منطقة الشرق الأقصى) تخفيضا وقدره 75٪ من رسوم العبور العادية.

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قناة السويس تمنح سفن بضائع الصب الجاف تخفيضات في رسوم العبور|تفاصيل
قناة السويس تمنح سفن بضائع الصب الجاف تخفيضات في رسوم العبور|تفاصيل
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