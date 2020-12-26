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فن

مخرجة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:10 م
هالة خليل
هالة خليل
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أحمد إبراهيم - محمد نحلة
نشرت المخرجة هالة خليل تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

وعلقت هالة : "ايجابي كورونا.. الحمد لله.. وقوع البلا ولا انتظاره .. خلو بالكوا من نفسكوا". 

وكانت المخرجة والمؤلفة هالة خليل قاربت على الانتهاء من كتابة فيلم "قرفة بالجنزبيل"، الذى يقوم بإخراجه عمر عبد العزيز الذى يعود من خلاله إلى السينما. 

وانتهت هالة من كتابة السيناريو تقريبا ليبدأ المخرج فى معاينة أماكن التصوير واختيار باقي أبطال الفيلم والمرشح للمشاركة فيه الفنان يحيى الفخرانى ويظهر كضيف شرف. 

والفيلم مأخوذ عن رواية للأديب إبراهيم عبد المجيد بعنوان "عتبات البهجة". 

يذكر أن احدث أعمال المخرجة هالة خليل فيلم "نوارة" الذى عرض منذ عامين تقريبا وقامت ببطولته منة شلبي ومحمود حميدة وامير صلاح الدين وتأليف هالة خليل أيضًا. 
مخرجة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا
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