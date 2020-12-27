ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لو بطارية عربيتك وقفت في الشتا.. تشحنها إزاي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
يتعرض أصحاب السيارات في الشتاء دائما إلى عطل في البطارية والسبب، برودة الجو، خاصة إن كانت السيارة مركونة لفترة طويلة.. ويقدم موقع "صدى البلد" أبرز النصائح للتغلب على اعطال البطارية في فصل الشتاء .

يجب أن تكون دائما مستعد لحدوث عطل عن طريق شراء كابل إنعاش البطارية، خاصة أن هذا الكابل سينقذك في تلك الاوقات، عن طريق العثور على سيارة مجاورة، وحاول ان تقوم بتوصيل الكابل وأحصل على شحن البطارية. 

حاول الاقتراب من السيارة التي ستحصل منها على تلك الشحنة ، وإن أمكن الوضع أجعل وجهتي السيارتين ملتصقتين .

بعدها قم بتوصيل مشابك الكابل كل طرف بالبطارية، وفقا لـ الموجب والسالب الموضح عليها ، وتعتبر عملية بسيطة جدا. 

أحذر من تشغيل المحرك على الفور، قبل توصيل الكابل، ولكن يجب أن تنتظر دقائق بسيطة حتى تتمكن بطارية سيارتك من الشحن لفترة  قصيرة.

بعد ذلك حاول تشغيل محرك السيارة ، وإذا رفض المحرك بسبب البطارية اتركها ثواني ثم قم بالمحاولة مجددا مرة اخرى فإن رفض ، يجب ان تتفقد التوصيلات مرة أخرى للتأكد من سلامتها قبل الشحن .

كما نصح خبراء السيارات أيضا بعدم ترك السيارة مركونة دون تشغيلها فترات طويلة، وعلى الأقل يتم تشغيل السيارة كل 3 أيام .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فصل الشتاء .. تعرف على أسباب تأخر دوران محرك السيارة في الصباح

أسباب تلف بطارية السيارة وكيفية المحافظة عليها

كيف تحافظ على بطارية سيارتك في الشتاء؟

إزاي تحافظ على بطارية سيارتك في الشتاء؟

كيفية صيانة بطارية السيارة في الشتاء

أفضل الطرق للحفاظ على بطارية السيارة لأطول فترة

ترشيحاتنا

تنبؤات منذ القرن الـ 16.. كويكبات وعواصف تدمر البشرية في عام 2021

الأهلي: الإعلان عن مصير بادجي خلال 48 ساعة

وزير الرياضة: المستشار عماد عبدالعزيز رئيسًا لنادي الزمالك

نحترم ونساند نادي الزمالك.. أمير توفيق يتحدث عن صفقات الأهلي

محافظ الغربية يقرر غلق الأسواق اليومية شهرًا لمواجهة كورونا

بسبب ابن شيكابالا.. أوباما يعلن نيته في تجديد تعاقده مع الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 حوامل بين ضحايا حادث غرق المهاجرين قبالة السواحل التونسية

بفستان فوق الركبة .. لقاء الخميسي تثير الجدل برفقة زوجها وابنها

بملابس المنزل .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها