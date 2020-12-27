لو بطارية عربيتك وقفت في الشتا.. تشحنها إزاي

يتعرض أصحاب السيارات في الشتاء دائما إلى عطل في البطارية والسبب، برودة الجو، خاصة إن كانت السيارة مركونة لفترة طويلة.. ويقدم موقع "صدى البلد" أبرز النصائح للتغلب على اعطال البطارية في فصل الشتاء .



يجب أن تكون دائما مستعد لحدوث عطل عن طريق شراء كابل إنعاش البطارية، خاصة أن هذا الكابل سينقذك في تلك الاوقات، عن طريق العثور على سيارة مجاورة، وحاول ان تقوم بتوصيل الكابل وأحصل على شحن البطارية.



حاول الاقتراب من السيارة التي ستحصل منها على تلك الشحنة ، وإن أمكن الوضع أجعل وجهتي السيارتين ملتصقتين .



بعدها قم بتوصيل مشابك الكابل كل طرف بالبطارية، وفقا لـ الموجب والسالب الموضح عليها ، وتعتبر عملية بسيطة جدا.



أحذر من تشغيل المحرك على الفور، قبل توصيل الكابل، ولكن يجب أن تنتظر دقائق بسيطة حتى تتمكن بطارية سيارتك من الشحن لفترة قصيرة.



بعد ذلك حاول تشغيل محرك السيارة ، وإذا رفض المحرك بسبب البطارية اتركها ثواني ثم قم بالمحاولة مجددا مرة اخرى فإن رفض ، يجب ان تتفقد التوصيلات مرة أخرى للتأكد من سلامتها قبل الشحن .



كما نصح خبراء السيارات أيضا بعدم ترك السيارة مركونة دون تشغيلها فترات طويلة، وعلى الأقل يتم تشغيل السيارة كل 3 أيام .



