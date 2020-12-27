شاهد.. فحص فيوزات السيارة في 5 خطوات بنفسك

تعتبر علبة الفيوزات في سيارتك هي درع الحماية الأول أمام أي كهرباء زائدة قد تحاول اختراق الأسلاك والوصول إلى أجزاء السيارة المختلفة وإتلافها.





وتتكون علبة الفيوزات من فيوزات صغيرة عبارة عن سلك معدني ينصهر في حال تجاوز التيار المار في الفيوز القيمة المحددة لذلك السلك، فيمكن القول إن الفيوز هو أداة الأمان في الدائرة الكهربائية في السيارات، وتقاس شدته بالأمبير (Ampere) .





وتكون الفيوزات على ألوان مختلفة بالإضافة إلي أرقام تدل على قدرة تحملها بالأمبير حسب مقاساتها.





وخلال السطور التالية نتعرف على بعض الخطوات لكيفية فحص فيوزات السيارة وطرق تغييرها.





1- التحقق من المكان الصحيح لعلبة الفيوزات ويتم ذلك من خلال كتيب إرشادات الشركة المصنعة للسيارة ولكن عادة يكون تحت عجلة القيادة أي التابلوه.





2- عند رفع غطاء علبة الفيوزات سترى بداخلها مجموعة من الألوان، والأرقام التي تدل على حالات مختلفة، في حين أن الرسم التخطيطي عادةً ما يكون في الجهة الخلفية من الغطاء، سيظهر قوة (قدرة تحمّل) كل فيوز في سيارتك.









3 - تحديد أي من الأجهزة في السيارة قد توقف عن العمل، والبحث عن الفيروز الخاص به من خلال المخطط المرسوم على الغطاء الداخلي على لوحة الفيوزات في دليل استخدام السيارة، حيث يتم ذكر ما يتم تشغيله من قبل كل فيوز.





4 - وبعد التحديد الجيد لمكان الفيروز يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات أو استخدام يديك لاستخراج الفيوزات المنتفخة، والنقطة المهمة هي الانتباه إلى أن الفيوزات قد تنكسر بسهولة، وتصبح عملية استبدال الفيوزات المكسورة صعبةً للغاية، إذا ابحث عن الفيوزات التي يظهر عليها ذوبان معين حتى لو كان خفيفًا، أو تحقق من الأسلاك الداخلية والتي تبدو على شكل حرف U، فإن رأيت السلك مفصولًا هذا يعني أن الفيوز غير قابلًا للاستخدام.



